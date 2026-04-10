Después de no darse una mesa de diálogo de agricultores y transportistas con autoridades del gobierno federal, la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló a los integrantes de ambos gremios de cerrar con cadenas y candados los accesos a dicha dependencia.

La Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, refrendó “su amplia disposición al diálogo, a la escucha y a la atención puntual” de las demandas de los sectores agrícola y transportista del país.

Indicó que se convocó a una mesa de diálogo para este viernes 10 de abril con el Frente Nacional para Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), quienes, acusó, “bloquearon el diálogo y cerraron con cadenas y candados las puertas del edificio de la Secretaría”.

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De acuerdo con esta institución, campesinos y transportistas impidieron la entrada y salida de los funcionarios públicos y de las personas usuarias de los servicios.

“El Gobierno de México seguirá tendiendo puentes, siempre con pleno respeto a los derechos de todos los sectores involucrados”, recalcó.

La tarde de este viernes, agricultores decidieron retirarse de la Segob ante la falta de consensos con el gremio transportista para ingresar a una mesa de diálogo, y ante las condiciones que denunciaron les pidió el gobierno federal para liberar los tramos que aún mantienen bloqueados en algunas partes del país.

Ante el cierre con cadenas y candados, los productores del campo amagaron con boicotear el Mundial de la Copa FIFA 2026 en caso de que sus demandas no sean cumplidas.

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“Y este es mensaje para el gobierno: Viene el Mundial, que no se espanten si esto sigue creciendo (...). Es el gobierno el responsable de lo que suceda de aquí en adelante”, dijo Baltazar Valdez, representante del FNRCM.

Acusó que los recursos para el campo están siendo destinados al evento deportivo.

Los campesinos señalaron que llevan cuatro meses de negociaciones con autoridades federales y no han logrado ningún acuerdo.

En la Segob fueron cerrados los accesos con candados y cadenas, ante la presencia de agricultores que exigían ser atendidos por autoridades del gobierno federal.

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Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano señalaron que, a pesar de que tenían agendada una mesa de diálogo con las autoridades federales, no se les permitió el acceso, además denunciaron agresiones del gobierno de Tlaxcala en su paro nacional de días pasados.

"No vemos ningún diálogo a pesar de que habemos más de 60 personas que son integrantes del Frente Nacional a nivel República. No es posible que no se nos de la atención a toda la gente que se está concentrando aquí, se nos hace una vil tomada de pelo", acusaron.

Horacio Gómez, líder de los agricultores en Baja California, condenó que el gobierno de Tlaxcala haya actuado contra los manifestantes el pasado lunes.

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David Estévez, presidente nacional de la ANTAC dijo a EL UNIVERSAL que esperaban ser atendidos en conjunto con los productores del campo.

"Los funcionarios dicen que no pueden recibir a 65 personas, pero nosotros decimos: 'es que vienen de muchos lados'. Ya nosotros nos pusimos de acuerdo que los que vamos a participar en el diálogo, máximo somos como seis; tres campesinos y tres de nosotros" , dijo.

Reiteró que sus demandas son más seguridad para transportistas, cese a las extensiones y mejor precio del combustible.

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