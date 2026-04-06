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El Departamento estadounidense de Justicia presumió este lunes que, en su primer año de gobierno, la administración del presidente detuvo a 26 miembros de de la droga.

En una publicación en redes sociales, el Departamento de Justicia calificó de “histórica” la segunda administración Trump y resaltó la detención de 93 miembros de Organizaciones Terroristas Extranjeras. La lista incluye a varios :

  • 11 del Cártel de Sinaloa
  • 11 de La Nueva Familia Michoacana
  • 3 del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
  • Un miembro del Cártel del Noreste (CDN, antes Los Zetas)

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Además, fueron detenidos

  • 45 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua (TdA)
  • 15 miembros de los Sureños (una organización mexicana que nació en Los Ángeles, California)
  • Cuatro miembros de la banda ecuatoriana Los CHoneros.
  • Tres miembros de la salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13)

En una de sus primeras acciones de gobierno, Trump designó organizaciones terroristas extranjeras a seis cárteles mexicanos de la droga, además de otros .

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Los miembros de estas organizaciones detenidas en Estados Unidos enfrentan ahora cargos por , incluyendo mexicanos que han sido entregados por el gobierno de México.

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