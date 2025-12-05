Más Información
Consejo Mexicano de Negocios presenta 38 proyectos de inversión a Sheinbaum; pide menos trámites y más seguridad
Sheinbaum alista viaje a Washington y primer encuentro con Trump; así han sido sus giras internacionales como Presidenta
Por 24 horas, Ley de Aguas convierte San Lázaro en ring de acusaciones, insultos y jaloneos; así se vivió el debate
Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta
"La Reina del Pacífico" acusa omisión de FGR en entrega de inmuebles; sobrina de Félix Gallardo reclama sus bienes desde 2014
Congreso de Guanajuato aprueba matrimonio igualitario; castigan terapias de conversión sexual en menores de edad
Europa quiere ponerle un alto a los cárteles mexicanos… ¿lo logrará? Además: EU cambia prioridades con las visas por el Mundial y las Olimpiadas, suspenden fiesta en Chilpancingo por la inseguridad, CDMX quiere más placas en 2026 y el Senado arma polémica con la nueva Ley de Aguas. Ah… y hasta el Niño Dios made in China se mete en la conversación. Dale play y... ¡Entérate!
