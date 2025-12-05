Europa quiere ponerle un alto a los cárteles mexicanos… ¿lo logrará? Además: EU cambia prioridades con las visas por el Mundial y las Olimpiadas, suspenden fiesta en Chilpancingo por la inseguridad, CDMX quiere más placas en 2026 y el Senado arma polémica con la nueva Ley de Aguas. Ah… y hasta el Niño Dios made in China se mete en la conversación. Dale play y... ¡Entérate!