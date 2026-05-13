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Los Ángeles. El multimillonario del sector inmobiliario y exaspirante a gobernador de California, Stephen Cloobeck, fue arrestado en por supuestamente impedir que un testigo declarara contra su prometida, acusada de robar a hombres mayores a los que conocía por medio de .

Cloobeck, de 64 años, fue detenido este martes como sospechoso de intentar evitar o disuadir el testimonio de una persona contra la modelo de Adva Lavie, de 29 años, según informó Los Angeles Times.

El multimillonario, fundador de la compañía de tiempo compartido Diamond Resorts International, salió tras pagar una fianza de 300 mil dólares.

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El arresto y la acusación contra Cloobeck trajeron nuevamente las luces públicas al caso de Lavie, acusada en marzo pasado de varios cargos por robar en los domicilios de hombres mayores y adinerados a quienes había conocido a través de .

La mujer, que tiene su página de OnlyFans, conocía a la mayoría de sus por aplicaciones.

La Fiscalía de Los Ángeles alega que, entre 2023 y 2025, Lavie (quien también es conocida como Mia Ventura) utilizó aplicaciones de citas y cultivó relaciones con el fin de cometer robos con allanamiento de morada y sustraer bienes a los hombres millonarios y a mujeres más jóvenes en las zonas de Westlake Village, West Hollywood, Los Ángeles y Beverly Hills.

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Cloobeck hizo parte del nutrido grupo de candidatos que aspiraban a reemplazar al gobernador de California, Gavin Newsom.

El multimillonario declinó sus aspiraciones a finales de 2026 y apoyó al entonces congresista Eric Swalwell, quien renunció a su candidatura y al cargo en la de EU tras ser acusado por varias mujeres de .

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