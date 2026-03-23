OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos, está de luto. Su propietario, el empresario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky, murió de cáncer a los 43 años.

“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer”, señaló la empresa en un comunicado.

Radvinsky y su aterrizaje en OnlyFans

Radvinsky nació en Odesa, en Ucrania, en 1982, pero tenía su residencia en Florida. No fue realmente el creador de la popular plataforma de contenido por suscripción OnlyFans, que lanzaron en 2016 los británicos Guy y Tim Stokely, padre e hijo. Pero Radvinsky adquirió la mayoría de acciones en 2018 y convirtió al sitio en el titán de la industria de contenido para adultos, en un fenómeno cultural y económico.

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Radvinsky impulsó un modelo basado en suscripciones directas, permitiendo a los creadores, que van de trabajadores sexuales a influencers y artistas, ofrecer contenido directamente a los usuarios y monetizarlo, mientras la empresa se queda con una comisión de 20%.

El modelo de negocio se disparó, particularmente durante la pandemia de Covid-19.

En 2025, OnlyFans generó alrededor de 7.2 millones de dólares en ingresos. Radvinsky recibió 701 millones en dividendos por su rol en la compañía.

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“Radvinsky no solo construyó un negocio, creó un nuevo paradigma de empoderamiento digital”, dijo a lanacionweb.com una analista de tecnología con sede en Londres. “Demostró que los creadores podían vivir de su contenido sin depender de intermediarios tradicionales”.

A pesar del éxito de la empresa, Radvinsky mantuvo siempre un bajo perfil.

A través de fundaciones ligadas a Fenix International Limited, matriz de OnlyFans, el empresario apoyó proyectos educativos y de salud en Europa del Este y América Latina.

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La muerte de Radvinsky ocurre en un momento de transición crítica para Fenix International, que de acuerdo con distintos medios estaba en gestiones para redefinir el futuro de la propiedad del sitio, valuado en 8 mil millones de dólares.

De acuerdo con el Financial Times, en el último decenio la plataforma ha distribuido más de 25 mil millones de dólares a los creadores de contenido.

Se desconoce quién asumirá el liderazgo de la empresa, tras la muerte del ucraniano.