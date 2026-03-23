Fallece el dueño de OnlyFans, Leonid Radvinsky; padecía cáncer

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Londres. El propietario de la plataforma de contenido para adultos , el empresario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky, ha muerto de a los 43 años, según un comunicado de la compañía.

"Estamos profundamente entristecidos de anunciar la muerte de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer", señala un comunicado remitido a EFE por la empresa, que añadió que la familia ha pedido .

Nacido en Ucrania y criado en Chicago, Radvinsky se licenció en Economía por la Universidad Northwestern, en el estado de Illinois en s.

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En 2018 adquirió Fenix International, matriz de OnlyFans, a los británicos Guy Stokely y Tim Stokely, fundadores de la plataforma en 2016, y desde entonces se mantuvo como director y accionista mayoritario.

Además de su actividad en la empresa, fue inversor en diversas compañías y apoyó proyectos filantrópicos a nivel global, indicó OnlyFans en su nota.

La entidad, con sede en el aunque la mayor parte de sus beneficios se generan en Estados Unidos, se ha convertido en uno de los mayores y más controvertidos éxitos tecnológicos del país, impulsada por la demanda de .

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Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans. Foto: Archivo/BBC
Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans. Foto: Archivo/BBC

Su modelo permite a los creadores ofrecer contenido directamente a los usuarios, quedándose la con el 20% de los ingresos y, aunque es particularmente popular por el porno, también tienen cuentas artistas o músicos.

OnlyFans repartió el año pasado dividendos récord por valor de 701 millones de dólares (alrededor de 600 millones de euros) a Radvinsky, uno de los mayores pagos de este tipo entre empresas privadas en el Reino Unido, según el Financial Times.

De acuerdo con el periódico, en el último decenio la plataforma ha distribuido más de 25 mil millones de dólares (unos 21 mil 500 millones de euros) a los creadores de contenido.

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Desde 2024, las participaciones de Radvinsky en Fenix International, propietaria y operadora de OnlyFans, estaban controladas a través del fideicomiso LR Fenix Trust, mientras, según el FT, el empresario mantenía conversaciones para vender una participación mayoritaria.

En 2022 también exploró sin éxito una salida a bolsa mediante una sociedad de adquisición con fines especiales (SPAC), dice el rotativo.

En su último, la plataforma registró ingresos por valor de siete mil 200 millones de dólares (casi seis mil 200 millones de euros), procedentes de los pagos de sus usuarios a los creadores.

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ss

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