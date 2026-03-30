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Madrid. El Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en España, dictaminó que dar un beso en la mano puede ser considerado una agresión sexual si no hay consentimiento, según una decisión consultada el lunes por la AFP.
La resolución, dictada el 5 de marzo, confirmó la condena de un hombre por agresión sexual que realizó tocamientos no consentidos a una mujer en una parada de autobús.
La defensa del acusado pretendía recalificar los hechos como un simple "acoso callejero", pero los magistrados consideraron que cualquier contacto físico con connotación sexual sobrepasaba dicha categoría y que debía abonar la multa de mil 620 euros (mil 850 dólares) prevista en su primera condena.
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Pero según los magistrados "no se trató de un mero acto de cogerle de la mano" sino que el acusado "actuó con intención de atentar contra su integridad sexual, le cogió la mano besándosela al tiempo que le solicitaba mediante gestos que le acompañara, ofreciéndole dinero".
"Hubo, por ello, un acto de agresión sexual, por cuanto la acción describe un tocamiento de índole y matiz sexual que la víctima no tenía obligación de soportar, con claro contenido sexual y ataque a la víctima cosificándola", añade.
"Existe, por tanto, un acto de agresión sexual en la medida en la que la acción describe un contacto de naturaleza y tono sexuales que la víctima no tenía ninguna obligación de soportar, con un contenido claramente sexual y un atentado a la víctima al reducirla a un objeto", prosigue la resolución.
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España está a la vanguardia en la lucha contra la violencia de género y en 2004 aprobó una ley pionera en Europa contra la violencia contra las mujeres.
En 2025, el caso conocido como el del "beso forzado" vio cómo el que era entonces el hombre fuerte del fútbol español, el presidente de la federación española, Luis Rubiales, fue condenado por agresión sexual por un beso a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino en Sídney, en agosto de 2023.
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