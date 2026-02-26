Para visibilizar y buscar soluciones ante la violencia sexual digital contra Niñas, Niños y Adolescentes (NAA) en México, organizaciones civiles llevaron a cabo el V Encuentro Internacional de Te Protejo México, donde reflexionaron de los riesgos y consecuencias de este delito en infancias.

“La violencia sexual no es un tema incómodo, es una realidad incómoda. Una realidad incómoda que no tiene fronteras. La violencia sexual tampoco es un malentendido, no es una exageración, no es, entre comillas, ‘un asunto privado’. Es una violación profunda a la dignidad humana”, señaló Fernando Landeros, presidente de la Fundación Freedom.

En la inauguración de este congreso, el activista indicó que países como Australia, Portugal, Francia, España, Dinamarca, Malasia, Alemania, Grecia, Italia, China, Bélgica, Finlandia y Suecia han optado por restringir el uso de redes sociales a menores, para protegerlos de la violencia digital.

“La violencia sexual no nace de la nada, se alimenta de algo que es tan vulgar, la normalización, se alimenta de la indiferencia. Venimos a construir a nivel mundial protocolos más claros, mecanismos de denuncia más accesibles, entornos más seguros, políticas públicas con un seguimiento real y una cultura en donde el respeto deje de ser un gusto y se convierta en una práctica diaria, en una práctica cotidiana”, explicó.

Expertos alertaron que México está entre los principales generadores y consumidores de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI). Por eso, en la plataforma digital Te Protejo México, es posible reportar casos de violencia sexual a menores de 18 años.

Desde 2022 a la fecha, ha recibido 18 mil 463 reportes: 17 mil 449 por material de abuso sexual infantil, 129 por explotación sexual y 885 por situaciones como sextorsión y grooming.

“Salgamos decididos. Que nadie, que nadie vuelva a sentirse solo. Que nadie vuelva a ser silenciado. Que nadie vuelva a creer que su dolor, que su dolor no importa. Y que el compromiso sea más fuerte primero, que la acción sea más grande que la estadística y que la dignidad de cada persona sea nuestra gran prioridad”, afirmó.

Daniela Calvillo, coordinadora de Te protejo México, explicó que reportar estos casos es de forma gratuita y anónima, pues es un tema doloroso para las víctimas. Al denunciar en esta plataforma, los contenidos pueden eliminarse en colaboración con autoridades federales y redes sociales.

Leticia Lowenberg, integrante del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, informó que en 2025, plataformas digitales como TikTok, Meta y Microsoft denunciaron 21 millones de reportes de abuso infantil. De la mano del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), son filtrados y analizados.

Así, si detectan que las direcciones de protocolo de internet son de México, el área de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) analiza si se usó una red social o plataforma de videojuegos para enganchar a las víctimas.

“México se ha reconformado en los últimos años como en los primeros lugares de difusión, almacenamiento e incluso la producción de material de abuso sexual infantil. No es para que nos espantemos, sino para que tomemos acciones y trabajemos en colaboración para resarcir este daño que está afectando a las víctimas”, explicó.

Al asegurar que redes sociales tienen cero tolerancia al abuso sexual infantil, los especialistas expusieron el caso de Héctor “N”, quien tenía una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual de menores de edad en Veracruz y resultó ganador como juez en las elecciones judiciales de 2025, aun cuando ya había sido detenido.

“Cuando las empresas colaboran y cuentan con la información, nos pueden dar incluso la geolocalización del dispositivo en donde está configurada la cuenta de Facebook, Instagram o TikTok. El candidato ganó la elección estando en prisión, posteriormente el INE le quitó la victoria”, explicó Elohim Hernández, de la SSPC.

En el encuentro, Israel Agüero, de la SSPC, y Lorena Villavicencio, integrante del Sistema Nacional de Protección Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), coincidieron en que persisten retos para proteger a las infancias, pero reconocieron avances.

“Una acción que necesitamos tener es que ningún reporte vuelva a quedar sin respuesta. Que cada denuncia active en cuestión de horas a la línea de reporte de Te Protejo México, que active a la fiscalía del Estado, que active a la policía cibernética”, refirieron.

El influencer Xtreme The Player (de Fundación Freedom) y los activistas Saskia Niño de Rivera (Reinserta) y Eduardo Cruz (INHOPE y Fundación PAS), detallaron que es necesaria la educación sexual, prevención y trabajar con los agresores para erradicar la violencia digital.