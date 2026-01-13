Ricardo Salinas mantiene su pulso con el gobierno de México; denuncia en la OEA persecución política

Luego de varios días sin choques, Ricardo Salinas Pliego regresó a la carga. La mañana de este martes denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) persecución política en su contra desde 2023 y presentó una petición al respecto.

De acuerdo con un comunicado emitido por Grupo Salinas, la denuncia es para “la defensa de la libertad del país y en todo el continente, de Ricardo B. Salinas Pliego” la cual fue presentada en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en una reunión con el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca.

En la petición, se solicita que la OEA declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano, ordene garantías, de no repetición, protejan la libertad de expresión y el derecho de propiedad del país.

Lee también Salinas Pliego reacciona a filtración de datos de Noroña utilizados para registro de líneas telefónicas

Ricardo Salinas Pliego emite denuncia ante OEA. Foto: X @gruposalinas

“Me invitaron para escucharme y recibir un expediente con pruebas de lo que Grupo Salinas y yo estamos viviendo, un acoso sistemático por parte del Gobierno de México: persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada para intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto y levantamos la voz”, escribió Salinas Pliego en su cuenta de X.

El empresario acusó que “en México se está intentando imponer el miedo como método de control”, por lo que él va a “defender la libertad, la legalidad y el derecho de cualquier ciudadano mexicano a alzar la voz”.

En su publicación de redes sociales, mencionó que es una denuncia de más de 100 páginas, todo porque “no aguantan la crítica”, y afirma que lo que hizo fue “plantearle la cara al Cártel de Morena”.

Lee también Sheinbaum llama a que Salinas Pliego cubra los 51 mil mdp que deben en impuestos sus empresas; “Ojalá pague”, dice

Ya salí de mi primera reunión con Pedro Vaca @PVacaV, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la @CIDH. Me invitaron para escucharme y recibir un expediente con pruebas de lo que @gruposalinas y yo estamos viviendo, un acoso sistemático por parte del @GobiernoMX:… https://t.co/xXnn44eYnm pic.twitter.com/yRlzaWsrd7 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 13, 2026

¿Qué contiene la denuncia que hizo Salinas Pliego en la OEA?

De acuerdo con Grupo Salinas, el caso de su presidente trasciende lo personal debido a que es un aviso sobre la crisis institucional en México. Por lo que señala persecución fiscal, judicial y administrativa coordinada, restringir la libertad de depresión, entre otras.

Los puntos más importantes de la denuncia son:

Criminalización de la crítica: Al ser usados los medios de comunicación y vocerías oficiales para perjudicar la reputación de Salinas Pliego y sus empresas.

Hostigamiento administrativo: Las empresas de Pliego has tenido auditorías excesivas por el aparato institucional del Estado.

Captura del Poder Judicial: La reforma judicial erosionó la independencia de tribunales, dejando a los ciudadanos sin justicia imparcial.

Uso político de aparato fiscal: A pesar de la disposición para resolver las obligaciones tributarias, el Estado ha respondido con negativas, evidenciando un fin coercitivo y no recaudatorio.

Lee también “Queremos cerrar este capítulo”, dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

Ricardo Salinas Pliego emite denuncia ante OEA. Foto: X @gruposalinas

Sheinbaum señala campaña de “mucho odio” de Salinas Pliego contra su gobierno

Durante la mañanera del 21 de noviembre del 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó que la estrategia del empresario Ricardo Salinas Pliego de “mucho odio” contra su gobierno ha sido muy contraproducente, por lo que advirtió que podría perder anunciantes.

La Mandataria federal aseguró que su gobierno actúa conforme a la ley en la exigencia del pago de impuestos a Grupo Salinas.

Acusó que la línea de Grupo Salinas no ha sido solo contra ella, y contra su gobierno, sino también contra su partido Morena y en donde, afirmó, ha sido “una línea de mucho odio, exacerbando el odio”

Lee también SAT solícita el pago de 51 mil mdp a Grupo Salinas para enero de 2026

“Cierre” del capítulo

El pasado 19 de diciembre del 2025, el empresario Ricardo Salinas Pliego respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su adeudo fiscal que deberá pagar en enero, y dijo que su objetivo es cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno.

“Por nuestra parte, siempre ha existido disposición para encontrar una solución. No hemos buscado el conflicto, sino certidumbre jurídica y un marco de legalidad claro que permita resolver estos asuntos y sus derivadas de manera definitiva”, publicó en su cuenta de X.

De acuerdo con el dueño de Grupo Salinas, lo más prudente y responsable de parte de la firma es “esperar a enero, a que el SAT precise por escrito los fundamentos de la cifra que señala como adeudo de 31 mil millones de pesos y nos entregue el desglose detallado y transparente de los cálculos que la sustentan”.

Con información de Antonio Hernández, Eduardo Dina y Pedro Villa y Caña

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc