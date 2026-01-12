Más Información
Salinas Pliego reacciona a filtración de datos de Noroña utilizados para registro de líneas telefónicas
Yesenia Méndez se dice dispuesta a declarar nuevamente tras su comparecencia: "no tengo nada que ocultar"
El pasado 9 de enero inició en México la implementación del registro obligatorio de teléfonos celulares, un proceso que busca vincular cada número de telefonía móvil con la identidad del titular de la línea. La medida tiene como objetivo actualizar el padrón de usuarios y establecer mecanismos de control en los servicios de telecomunicaciones.
Aunque la finalidad del registro obligatorio de celulares en México es atender situaciones relacionadas con el uso de números telefónicos en actividades ilícitas, recientemente comenzó a circular en redes sociales varios señalamientos sobre un presunto uso indebido de datos personales de usuarios de la empresa Telcel.
Lee también: Salinas Pliego lanza encuesta sobre su asistencia a inauguración del Mundial 2026: "¿me saludan o me abuchean?"
Asimismo, en plataformas como X, algunos usuarios afirmaron que información correspondiente al senador de Morena Gerardo Fernández Noroña habría sido utilizada por terceros para registrar una línea en el padrón de telefonía móvil.
Lee también: Salinas Pliego reacciona a detención de diputado Antonio Attolini en altercado; esto dijo
Salinas Pliego reacciona a la filtración de datos personales de Fernández Noroña
Ante la difusión de estos contenidos, el empresario Ricardo Salinas Pliego publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que advirtió sobre los riesgos que implica la exposición de datos personales y atribuyó la situación a leyes que, desde su perspectiva, permiten la vigilancia y el control a través del registro de líneas telefónicas.
“Ni Perroña merece correr este riesgo, provocado por promulgar leyes pendej*s con la única intención de vigilar, extorsionar y controlar al pueblo desde el poder”, escribió.
Además, señaló que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, deriva en la exposición de información personal de los ciudadanos; por lo que planteó una pregunta a sus seguidores.
"¿Ustedes van a ceder y registrar sus teléfonos, o van a usar alguna línea extranjera en sus dispositivos?", apuntó.
También te interesará:
Solución sencilla para eliminar sarro de los chorros del inodoro y optimizar la descarga
CURP biométrica 2026: así puedes agendar tu cita y completar el trámite paso a paso
Yeison Jiménez y su último mensaje en Instagram antes de morir: “lo que Dios da, también puede quitar"
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
akv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]