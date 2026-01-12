Más Información

Salinas Pliego reacciona a filtración de datos de Noroña utilizados para registro de líneas telefónicas

¡Magia real! Tres perritos ayudantes de los Reyes Magos y Santa son adoptados del CTC

Día Mundial del Mazapán: ¿por qué se celebra cada 12 de enero y qué beneficios tiene?

Yesenia Méndez se dice dispuesta a declarar nuevamente tras su comparecencia: "no tengo nada que ocultar"

Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas y admite una “vulnerabilidad técnica”

El pasado 9 de enero inició en México la implementación del registro obligatorio de , un proceso que busca vincular cada número de telefonía móvil con la identidad del titular de la línea. La medida tiene como objetivo actualizar el padrón de usuarios y establecer mecanismos de control en los servicios de telecomunicaciones.

Registro obligatorio de teléfonos celulares 2026. Foto: Pixabay
Aunque la finalidad del registro obligatorio de celulares en México es atender situaciones relacionadas con el uso de números telefónicos en actividades ilícitas, recientemente comenzó a circular en redes sociales varios señalamientos sobre un presunto uso indebido de datos personales de usuarios de la empresa Telcel.

Registro de Telefonía Móvil Telcel. Foto: Unsplash
Asimismo, en plataformas como X, algunos usuarios afirmaron que información correspondiente al senador de Morena Gerardo Fernández Noroña habría sido utilizada por terceros para registrar una línea en el padrón de telefonía móvil.

Salinas Pliego reacciona a la filtración de datos personales de Fernández Noroña

Ante la difusión de estos contenidos, el empresario Ricardo Salinas Pliego publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que advirtió sobre los riesgos que implica la exposición de datos personales y atribuyó la situación a leyes que, desde su perspectiva, permiten la vigilancia y el control a través del registro de líneas telefónicas.

“Ni Perroña merece correr este riesgo, provocado por promulgar leyes pendej*s con la única intención de vigilar, extorsionar y controlar al pueblo desde el poder”, escribió.

Salinas Pliego reacciona a la presunta filtración de datos personales de Fernández Noroña. Foto: Captura de pantalla
Además, señaló que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, deriva en la exposición de información personal de los ciudadanos; por lo que planteó una pregunta a sus seguidores.

"¿Ustedes van a ceder y registrar sus teléfonos, o van a usar alguna línea extranjera en sus dispositivos?", apuntó.

