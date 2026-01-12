Salinas Pliego reacciona a filtración de datos de Noroña utilizados para registro de líneas telefónicas

El pasado 9 de enero inició en México la implementación del registro obligatorio de teléfonos celulares, un proceso que busca vincular cada número de telefonía móvil con la identidad del titular de la línea. La medida tiene como objetivo actualizar el padrón de usuarios y establecer mecanismos de control en los servicios de telecomunicaciones.

Registro obligatorio de teléfonos celulares 2026. Foto: Pixabay

Aunque la finalidad del registro obligatorio de celulares en México es atender situaciones relacionadas con el uso de números telefónicos en actividades ilícitas, recientemente comenzó a circular en redes sociales varios señalamientos sobre un presunto uso indebido de datos personales de usuarios de la empresa Telcel.

Registro de Telefonía Móvil Telcel. Foto: Unsplash

Lee también: Salinas Pliego lanza encuesta sobre su asistencia a inauguración del Mundial 2026: "¿me saludan o me abuchean?"

Asimismo, en plataformas como X, algunos usuarios afirmaron que información correspondiente al senador de Morena Gerardo Fernández Noroña habría sido utilizada por terceros para registrar una línea en el padrón de telefonía móvil.

Usuarios en canales de WhatsApp están filtrando datos de Noroña para registrarlo en el padrón de usuarios de telefonía.



Comparten videos con IA para “brincar” la verificación facial, la CURP y el INE.



¿Lo peor? Están compartiendo evidencia que sí funciona: cualquiera puede… pic.twitter.com/upxQLLwuKe — Yuseb Yong (@YusebYong) January 11, 2026

Lee también: Salinas Pliego reacciona a detención de diputado Antonio Attolini en altercado; esto dijo

Salinas Pliego reacciona a la filtración de datos personales de Fernández Noroña

Ante la difusión de estos contenidos, el empresario Ricardo Salinas Pliego publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que advirtió sobre los riesgos que implica la exposición de datos personales y atribuyó la situación a leyes que, desde su perspectiva, permiten la vigilancia y el control a través del registro de líneas telefónicas.

“Ni Perroña merece correr este riesgo, provocado por promulgar leyes pendej*s con la única intención de vigilar, extorsionar y controlar al pueblo desde el poder”, escribió.

Salinas Pliego reacciona a la presunta filtración de datos personales de Fernández Noroña. Foto: Captura de pantalla

Además, señaló que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, deriva en la exposición de información personal de los ciudadanos; por lo que planteó una pregunta a sus seguidores.

"¿Ustedes van a ceder y registrar sus teléfonos, o van a usar alguna línea extranjera en sus dispositivos?", apuntó.

También te interesará:

Solución sencilla para eliminar sarro de los chorros del inodoro y optimizar la descarga

CURP biométrica 2026: así puedes agendar tu cita y completar el trámite paso a paso

Yeison Jiménez y su último mensaje en Instagram antes de morir: “lo que Dios da, también puede quitar"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv