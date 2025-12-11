Salinas Pliego lanza encuesta sobre su asistencia a inauguración del Mundial 2026: "¿me saludan o me abuchean?"

La noche de ayer, el empresario Ricardo Salinas Pliego lanzó una encuesta sobre su asistencia a la inauguración de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Banorte, luego de que el pasado 7 de diciembre planteara regalar boletos a los usuarios de redes sociales.

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas publicó una encuesta con el fin de saber que harían los asistentes en caso de que él se presentara al partido del próximo 11 de junio de 2026.

“Bueno entonces les quiero preguntar… si en la inauguración del #Mundial2026 yo voy al Estadio AZTECA e invitó a algunos de mis sobrinos a la inauguración, ¿ustedes me saludan o me abuchean?”, preguntó.

Posteriormente, tras finalizar la encuesta, los resultados reflejaron que un 83.9% están con el dueño de TV Azteca, mientras que un 16.1% le lanzarían abucheos.

Foto: X

¿Cuánto cuesta un partido para la inauguración del Mundial 2026?

De acuerdo con datos de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) los boletos oficiales para un partido en México, según las fases y categoría, pueden tener un costo promedio de 34 mil 700 pesos hasta 78 mil 500 aproximadamente.

Sin embargo, el sitio de reventa StubHub Internacional muestra que el boleto más económico para dicho partido está alrededor de 62 mil 48 pesos, mientras que el más costoso está arriba del millón de pesos.

Ricardo Salinas Pliego anuncia que regalará boletos para el Mundial 2026.

