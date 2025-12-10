Venta de boletos México vs Portugal: falla en Fanki desata caos en redes sociales; así reaccionaron usuarios de X

La mañana de este 10 de diciembre, usuarios de redes sociales reportaron la caída de Fanki, la plataforma digital de boletaje, luego de que intentarán obtener boletos para el partido amistoso entre México y Portugal que se llevará a cabo en el Estadio Banorte el próximo 28 de marzo de 2026.

El partido contará con la presencia de estrellas como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, entre otros más.

Falla en Fanki desata caos en redes sociales

Durante los primeros minutos de iniciada la venta de boletos, usuarios de la plataforma X reportaron fallas en el sistema, lo que ha ocasionado la desesperación de miles de personas durante horas, sin que el error haya sido solucionado.

Entre los internautas que reaccionaron al respecto se encuentra Gabriel Montiel, conocido como Werevertumorro, quien advirtió: “Amigos, si son nuevos con FANKI ni se ilusionen. Hay veces que te marcaba error para comprar boletos del PELUCHE CALIGARI... No me imagino uno para ver a Cristiano”.

Aunado a ello, otro usuario comentó: “Entonces Fanki a todos los está sacando después de decirles que son los siguientes en la fila?”.

Por su parte, un internauta opinó: “Ya logré entrar a la mierda de boletera de Fanki y no me deja comprar boletos, que porque he excedido la cantidad de boletos, no he comprado ninguno, es basura”.

Profeco llama a brindar información precisa sobre los boletos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado a la boletera colombiana a brindar información a los aficionados sobre la falla en la página del sitio.

"Instamos a la boletera @Fankisports a brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto para el partido de futbol de México contra Portugal, pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces", se lee en la publicación.

Aunado a ello, exhortó a "establecer una línea de comunicación con esta instancia para proteger los derechos de las personas consumidoras".

