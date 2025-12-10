Chumel Torres critica regalo a senadores con "Grandeza", libro de AMLO, y los llama "lamesuelas"

La tarde de ayer, Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en el Senado, regaló a los senadores de su bancada miles de copias del libro “Grandeza”, escrito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

A cada senador de Morena le fueron entregados 260 ejemplares de “Grandeza”, con la leyenda “Con los atentos saludos de Adán Augusto López Hernández, senador de la República”

Chumel Torres llama “lamesuelas” a senadores tras recibir libro de AMLO

Ante ello, el influencer Chumel Torres volvió a encender la conversación en redes sociales al arremeter contra el reciente gesto hacia legisladores.

Lee también Mundial 2026: Salinas Pliego plantea regalar boletos para la inauguración y enciende las redes con polémico comentario

Por medio de la plataforma X, el creador de contenido no solo cuestionó el regalo, sino que también calificó a los senadores como “lamesuelas”.

“Son una pu… vergüenza. Qué nivel de lamesuelas Cristojesús”, expresó el youtuber.

Foto: X

¿Cuánto cuesta "Grandeza", el libro de AMLO?

Los títulos publicados por Planeta suelen encontrarse en librerías y cadenas con presencia nacional. En el caso de "Grandeza", ya se confirmó su venta en Librerías Gonvill, Sanborns y Casa del Libro, además de plataformas digitales como Mercado Libre. Próximamente también podrá adquirirse en El Sótano, Gandhi, Porrúa y Amazon.

Lee también Gloria Trevi revela en adelanto con Sabina Berman que demandó a Salinas Pliego por 180 mdd

En la tienda en línea de Gandhi está disponible por 448 pesos, mientras que en Amazon su precio llega a 799. Para quienes optan por la versión digital, el archivo epub ronda los 329 pesos.

Foto: Captura de pantalla

También te interesará:

Navidad 2025: ¿por qué el 8 de diciembre es la fecha correcta para poner el árbol navideño?

El truco definitivo para limpiar ollas y sartenes sin dañarlas

¿Cómo lavar y secar tus suéteres para evitar que pierdan su forma? Conoce la técnica

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr