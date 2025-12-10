Más Información

Gripe H3N2: ¿qué es y cuáles son los síntomas de la nueva variante de influenza que está cerrando escuelas en Reino Unido?

Chumel Torres critica regalo a senadores con "Grandeza", libro de AMLO, y los llama "lamesuelas"

McDonald's lanza anuncio navideño generado con IA y genera polémica en redes

¿Por qué se recomienda poner papel aluminio en la escoba? Esta es la razón

Mercedes Roa relata ataque en barrio de Marsella; denuncia falta de atención médica

La tarde de ayer, Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en el Senado, regaló a los senadores de su bancada miles de copias del libro “Grandeza”, escrito por el expresidente .

A cada senador de Morena le fueron entregados 260 ejemplares de “Grandeza”, con la leyenda “Con los atentos saludos de Adán Augusto López Hernández, senador de la República”

Chumel Torres llama “lamesuelas” a senadores tras recibir libro de AMLO

Ante ello, el influencer Chumel Torres volvió a encender la conversación en redes sociales al arremeter contra el reciente gesto hacia legisladores.

Por medio de la plataforma X, el creador de contenido no solo cuestionó el regalo, sino que también calificó a los senadores como “lamesuelas”.

“Son una pu… vergüenza. Qué nivel de lamesuelas Cristojesús”, expresó el youtuber.

Foto: X
¿Cuánto cuesta "Grandeza", el libro de AMLO?

Los títulos publicados por Planeta suelen encontrarse en librerías y cadenas con presencia nacional. En el caso de "Grandeza", ya se confirmó su venta en Librerías Gonvill, Sanborns y Casa del Libro, además de plataformas digitales como Mercado Libre. Próximamente también podrá adquirirse en El Sótano, Gandhi, Porrúa y Amazon.

En la tienda en línea de Gandhi está disponible por 448 pesos, mientras que en Amazon su precio llega a 799. Para quienes optan por la versión digital, el archivo epub ronda los 329 pesos.

Foto: Captura de pantalla
