La coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo, adelantó que las principales prioridades de las y los diputados locales para el próximo periodo ordinario de sesiones, que arranca el 1 de febrero, serán la Ley del Sistema Público de Cuidados, el Plan General de Desarrollo (PGD) y la Ley de Rentas Justas y Asequibles.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la legisladora detalló que también deben adecuar su Ley Orgánica y Reglamento Interno, darle vida al nuevo órgano de transparencia con la adecuación de 11 leyes, y van a esperar la aprobación a nivel federal de la reforma electoral para armonizarla en la Ciudad.

“Mi intención es que en este periodo ordinario podamos aprobar el Sistema de Cuidados, eso es muy importante para nosotros. También lo del PGD es importante, pero sí ya depende de lo que nos vayan a enviar, porque después entramos a parlamento abierto. El tema de transparencia sí tiene que ser en este periodo, en febrero, yo espero que sea antes de los 180 días que dejamos plasmados”, dijo.

Y añadió: “Tenemos que empezar a platicar sobre las reformas que tenemos que hacer para 2027, la elección que falta del Poder Judicial. Dependiendo de cómo venga la propuesta de la reforma electoral federal, nosotros en la Ciudad tendríamos que estar homologándolo también… rentas es algo prioritario que tenemos que sacar en este periodo, más otras muchas más que traemos ahí pendientes que van a llegar”.

En este sentido, precisó que aún están analizando si el nuevo órgano de transparencia será colegiado o encabezado por una sola persona.

“No lo sabemos, apenas se va a construir la propuesta con la Secretaría de la Contraloría, parte de la reforma radica en que la Secretaría de la Contraloría es el órgano garante, y, pues, obviamente será quien tenga también que opinar al respecto del órgano colegiado o no colegiado. Ya estaremos creando la propuesta final de las leyes secundarias que, insisto, no es una, son 11 las que tenemos que modificar”, sostuvo.

Cabe recordar que este tema fue el que generó los golpes y jalones de cabello entre diputadas el pasado 15 de diciembre.

Bravo comentó que otra de sus prioridades será actualizar su Ley Orgánica y Reglamento Interno para plasmar en estos ordenamientos un Comité de Ética para evitar confrontaciones entre legisladores.

“Vamos a plantear también con los coordinadores la creación de este comité, que es como un consejo que está integrado por legisladoras y legisladores, pero es como parte de todas las modificaciones que tenemos que hacer a la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso; entonces, vamos a irlo planteando y, pues, ver que pase”, precisó.

Expuso que sus debates deben estar a la altura y que la violencia no debe pasar por ninguna circunstancia. “Yo creo que todo esto se va a resolver con voluntad política e, insisto, la gente de la Ciudad merece legisladores a la altura, necesita que nos pongamos a trabajar”.