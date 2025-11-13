Más Información

Tren Maya arrastra carga de litigios

Tren Maya arrastra carga de litigios

La mañanera de Sheinbaum, 13 de noviembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 13 de noviembre, minuto a minuto

Con maleta en mano, llegan maestros de la CNTE al Zócalo para iniciar jornada de protesta

Con maleta en mano, llegan maestros de la CNTE al Zócalo para iniciar jornada de protesta

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

Líder del Movimiento del Sombrero destapa a Grecia Quiroz para gobernadora de Michoacán en Con los de Casa

Líder del Movimiento del Sombrero destapa a Grecia Quiroz para gobernadora de Michoacán en Con los de Casa

Por segunda ocasión, SCJN va a sede alterna por movilizaciones en el Zócalo; revisará cinco amparos de Grupo Salinas

Por segunda ocasión, SCJN va a sede alterna por movilizaciones en el Zócalo; revisará cinco amparos de Grupo Salinas

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes

Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes

Azucena Uresti denuncia acoso y espionaje de Noroña tras filtración de datos privados; “es un acumulador de mentiras”, señala

Azucena Uresti denuncia acoso y espionaje de Noroña tras filtración de datos privados; “es un acumulador de mentiras”, señala

Salinas Pliego se reúne con presidente Nayib Bukele; seguridad, tema clave de la reunión

Salinas Pliego se reúne con presidente Nayib Bukele; seguridad, tema clave de la reunión

Ligan muerte de niña y otras 3 personas a disputa criminal

Ligan muerte de niña y otras 3 personas a disputa criminal

Aplica Holbox plan comunitario contra la basura

Aplica Holbox plan comunitario contra la basura

La abrió el jueves una investigación contra por sospechas de que el gigante estadounidense penaliza a algunos medios de comunicación en sus resultados de búsqueda.

La investigación es una muestra de la determinación de la UE de regular a los gigantes tecnológicos estadounidenses pese a las amenazas de .

El presidente de ya criticó la multa europea a Google de dos mil 950 millones de euros (unos tres mil 400 millones de dólares), anunciada en septiembre, y ha amenazado varias veces con aplicar a la UE.

Lee también

La Comisión Europea dijo haber encontrado indicios de que Google "está degradando el contenido de sitios web de y otros editores" en sus resultados de búsqueda.

"Nos preocupa que las políticas de Google no permitan que los editores de noticias reciban un trato justo, razonable y no discriminatorio en sus ", señaló Teresa Ribera, la responsable de competencia de la UE.

"Esta política parece afectar directamente a una forma común y legítima para que los editores moneticen sus y contenido", señaló la Comisión.

Lee también

La investigación se lleva cabo en el marco de la Ley de Mercados Digitales (DMA), que busca supervisar a las grandes tecnológicas en obligarlas a abrirse a la competencia dentro del bloque de 27 países.

Google calificó la investigación de "equivocada" y "sin fundamento", defendiendo sus políticas como necesarias para proteger a los usuarios del "".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Adelantarán las vacaciones por el maratón Guadalupe-Reyes SEP confirma lo que pasará. Foto: Especial / SEP

¿Adelantarán las vacaciones por el maratón Guadalupe-Reyes? SEP confirma lo que pasará

Pensión Mínima IMSS ¿De cuánto será el pago en 2026 Monto y requisitos para solicitarla. Foto: Canva / IMSS

Pensión Mínima IMSS: ¿De cuánto será el pago en 2026? Monto y requisitos para solicitarla

Precio de la visa americana. Foto: iStock

5 ciudades donde se tramita MÁS RÁPIDO la visa americana por primera vez

Jornada laboral en México: mientras se propone 40 horas, Dinamarca disfruta semanas de 33 horas y más vacaciones. Foto: iStock/ coffeekai

Jornada laboral en México: mientras se propone 40 horas, Dinamarca disfruta semanas de 33 horas y más vacaciones

Macy's Thanksgiving Day Parade. Foto: iStock/ALEXIUZ

99° Desfile de Día de Acción de Gracias de Macy’s: Fecha 2025, horario, globos y cómo verlo