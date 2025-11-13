Más Información
La Unión Europea abrió el jueves una investigación contra Google por sospechas de que el gigante estadounidense penaliza a algunos medios de comunicación en sus resultados de búsqueda.
La investigación es una muestra de la determinación de la UE de regular a los gigantes tecnológicos estadounidenses pese a las amenazas de Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos ya criticó la multa europea a Google de dos mil 950 millones de euros (unos tres mil 400 millones de dólares), anunciada en septiembre, y ha amenazado varias veces con aplicar aranceles a la UE.
La Comisión Europea dijo haber encontrado indicios de que Google "está degradando el contenido de sitios web de medios de comunicación y otros editores" en sus resultados de búsqueda.
"Nos preocupa que las políticas de Google no permitan que los editores de noticias reciban un trato justo, razonable y no discriminatorio en sus resultados de búsqueda", señaló Teresa Ribera, la responsable de competencia de la UE.
"Esta política parece afectar directamente a una forma común y legítima para que los editores moneticen sus sitios web y contenido", señaló la Comisión.
La investigación se lleva cabo en el marco de la Ley de Mercados Digitales (DMA), que busca supervisar a las grandes tecnológicas en obligarlas a abrirse a la competencia dentro del bloque de 27 países.
Google calificó la investigación de "equivocada" y "sin fundamento", defendiendo sus políticas como necesarias para proteger a los usuarios del "spam".
