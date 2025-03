Recibir llamadas spam es una actividad que suele ocurrir seguido y es que nuestro número puede estar expuesto en diferentes sitios, incluso sin que nosotros lo sepamos.

Sin embargo, existe una manera sencilla de detener estas molestas llamadas. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con un sitio web que le permite a los usuarios registrar su número y evitar que los usuarios reciban llamadas spam.

"En la Profeco defendemos los derechos de las personas consumidoras a no ser molestadas con publicidad no deseada y que su información no sea utilizada con fines mercadotécnicos o publicitarios, mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto", explica la institución.

llamadas spam. Imagen: especial

¿Dónde inscribirme para evitar llamadas spam?

La plataforma donde debes inscribirte es el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), la cual te ayudará a dejar de recibir publicidad en tu celular.

Para lograr inscribirte en esta plataforma debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa el sitio web oficial del REPEP. En la página de inicio te aparecerán tres opciones. La que debes abrir es "Registra tu número".

llamadas spam. Imagen: captura de pantalla

Cuando lo abras, se abrirá un cuestionario que debes llenar. En estos debes colocar tu número telefónico con la lada, además de elegir qué tipo de llamadas deseas evitar, las cuales pueden ser: "Telecomunicaciones", "Comercio", "Turístico" o "Todos". Una vez que hayas elegido alguno, da clic en "Registrar".

llamadas spam. Imagen: captura de pantalla

Finalmente te aparecerá una página en donde te da a conocer que tu número ha sido registrado de manera exitosa.

llamadas spam. Imagen: captura de pantalla

En esta misma página puedes consultar tu registro solo colocando tú número en el buscador. O bien, puedes dar de baja tu registro, solo considera que con ello podrías volver a recibir llamadas spam.

Existen otras dos formas de registrarte en el REPEP. Marcar desde el número que desees registrar a los teléfonos:

55 5568 8722

55 9628 0000

800 96 28 000

Enviar un correo electrónica a: repep@profeco.gob.mx.

Una vez que realices tu registro, deberías de dejar de recibir llamadas spam.

