Más Información

Sheinbaum inaugura Unidad de Medicina en Ecatepec; afirma que pobreza está en su nivel más bajo en 40 años

Sheinbaum inaugura Unidad de Medicina en Ecatepec; afirma que pobreza está en su nivel más bajo en 40 años

Layda Sansores responde a críticas sobre su viaje a Europa; "seis días pedí al Congreso, los únicos del año", afirma

Layda Sansores responde a críticas sobre su viaje a Europa; "seis días pedí al Congreso, los únicos del año", afirma

Plaga amenaza hotel de la Defensa en Tulum

Plaga amenaza hotel de la Defensa en Tulum

Ingresan al penal de Barrientos a "Lord Pádel" y tres más; investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado

Ingresan al penal de Barrientos a "Lord Pádel" y tres más; investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado

Supernova Strikers: Horario y canales para ver EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

Supernova Strikers: Horario y canales para ver EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

Pemex sufre daño inédito por el tope a las gasolinas

Pemex sufre daño inédito por el tope a las gasolinas

Indagan a custodios y funcionarios por la fuga de Brother Wang

Indagan a custodios y funcionarios por la fuga de Brother Wang

Asesinan a influencer Camilo Ochoa en Morelos, relacionado con el Cártel de Sinaloa; Fiscalía abre investigación

Asesinan a influencer Camilo Ochoa en Morelos, relacionado con el Cártel de Sinaloa; Fiscalía abre investigación

Huracán Erin se degrada a categoría 3; zonas en alerta y trayectoria, ¿afectará a México?

Huracán Erin se degrada a categoría 3; zonas en alerta y trayectoria, ¿afectará a México?

Entre artistas y campos de golf... así es La Moraleja, opulenta zona donde aseguran vivirá Beatriz Gutiérrez en España

Entre artistas y campos de golf... así es La Moraleja, opulenta zona donde aseguran vivirá Beatriz Gutiérrez en España

La revista Contemporáneos: cien años de un proyecto

La revista Contemporáneos: cien años de un proyecto

Mario Vargas Llosa y la función social de la literatura: entrevista a Alfonso Cueto

Mario Vargas Llosa y la función social de la literatura: entrevista a Alfonso Cueto

Nueva York. Un registrado a primeras horas del domingo en un club del distrito de Brooklyn en la ciudad de dejó tres muertos y nueve heridos en un año de mínimos históricos para la violencia armada en la ciudad.

Los investigadores creen que hasta cuatro personas abrieron con múltiples armas en Taste of the City Lounge, en el barrio de Crown Heights, después que estalló "una disputa" poco antes de las 3:30 de la mañana. El tiroteo parecía estar relacionado con , informó la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

"Es un terrible tiroteo que ocurrió en la ciudad de Nueva York", señaló Tisch en conferencia de prensa, calificando más tarde los asesinatos como “un acto de violencia trágico y sin sentido”.

Lee también

El crimen es el segundo en semanas en la ciudad de Nueva York durante un año que, por lo demás, ha visto una disminución de la violencia armada. El 29 de julio, un hombre recorrió una torre de oficinas en Manhattan con un fusil, hiriendo a una persona y matando a otras cuatro. Un policía fue uno de los .

El alcalde Eric Adams dijo que ambos tiroteos recientes solo refuerzan "por qué hacemos este trabajo de sacar las armas de nuestras calles".

"Este es el segundo en semanas, y no queremos que esto se convierta en un curso normal de en nuestra ciudad", destacó.

Lee también

Los heridos del tiroteo del domingo estaban siendo atendidos en hospitales por lesiones que no ponen en peligro sus vidas, señaló Tisch. Las edades de las víctimas oscilan entre los 19 y los 61 años. Un adolescente de 19 años murió en el lugar y otros dos hombres, de 35 y 27 años, murieron después de ser a un hospital.

Los investigadores encontraron al menos 42 casquillos de armas de calibres 9 mm y .45 y un en una calle cercana.

Adams indicó que se habían movilizado equipos de gestión de crisis para proporcionar servicios y facilitar esfuerzos de mediación con los amigos y familiares de las a fin de tratar de impedir cualquier represalia. Pidió que quienes tengan información sobre el tiroteo ayuden a los investigadores llamando a la línea de alto al crimen del NYPD, 800-577-TIPS.

Lee también

"Si estabas dentro del club, si escuchaste a individuos hablando sobre este tiroteo, si viste a alguien huyendo del lugar, cada pieza de información nos permitirá armar el rompecabezas", dijo Adams.

Tisch detalló que el tiroteo se registró cuando la ciudad ha reportado el número más bajo de y víctimas por armas de fuego en los primeros siete meses de 2025.

"Algo como esto es, por supuesto, gracias a Dios, una anomalía y es una cosa terrible que sucedió esta mañana, pero vamos a investigar y llegar al fondo de lo que ocurrió", expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP. Foto: Adobe / RENAPO

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Entrevista de visa americana: Guía práctica y checklist de documentos obligatorios

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero. Foto: Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero

Vuelos baratos. iStock/HAKINMHAN

Google presenta Flight Deals, su nueva herramienta para encontrar vuelos baratos