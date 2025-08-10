Más Información

Londres. La Policía Metropolitana de (Met Police, en inglés) confirmó este domingo que el número de personas arrestadas durante una manifestación este sábado en la plaza del Parlamento británico en apoyo al grupo propalestino , ilegalizado recientemente por el Gobierno laborista, aumentó hasta un total de 532.

"Se ha confirmado que el número total de personas arrestadas durante la operación policial en el centro de Londres es de 532", indicaron las autoridades londinenses en un comunicado.

La Met señaló que la gran mayoría de las detenciones (522) se efectuaron por exhibir un cartel en apoyo a la organización proscrita Palestine Action, bajo la del año 2000.

Lee también

La decena de arrestos restantes se produjeron por agresiones a agentes -sin lamentar heridos-, obstrucción a la policía o delitos contrarios a la Ley de Orden Público, añadió.

De los arrestados, 263 fueron hombres, 261 mujeres y ocho se definieron como no binarios o no revelaron su género; mientras que la edad media de los detenidos fue de 54 años, detalló la Met.

Todas estas personas fueron trasladadas a puntos de procesamiento del distrito y aquellos que confirmaron su identidad fueron puestos en con fianza, con la condición de no volver a asistir a ninguna protesta de apoyo a Palestine Action, y los que se negaron a ello fueron llevados a dependencias policiales en distintas zonas de Londres.

Lee también

Agentes de policía detienen a simpatizantes de Palestine Action en Londres, Reino Unido. Foto: EFE
Agentes de policía detienen a simpatizantes de Palestine Action en Londres, Reino Unido. Foto: EFE

Desde el pasado mes de julio, Palestine Action está categorizado por ley como "organización terrorista" en el Reino Unido, después de vandalizar dos aviones en una base militar de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) o bloquear la entrada de la sede de la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Bristol (suroeste de ).

Esta proscripción implica que ser miembro del grupo propalestino, o mostrar apoyo al mismo, está ahora tipificado como un delito penal que puede conllevar hasta 14 años de prisión.

Pese a ello, entre 500 y 600 personas -según la Met- se congregaron este sábado al mediodía frente al Parlamento, convocados por la asociación Defend Our Juries, con carteles en los que se podía leer "Me opongo al . Apoyo a Palestine Action".

Lee también

Policías detienen a una manifestante que llevaba una pancarta en apoyo del grupo Palestine Action group, en Londres. FOTO: EFE
Policías detienen a una manifestante que llevaba una pancarta en apoyo del grupo Palestine Action group, en Londres. FOTO: EFE

Desde Defend Our Juries aseguran que la ilegalización del grupo propalestino por parte del Gobierno británico constituye un "grave atentado" contra la democracia y la y exigen al Ejecutivo laborista de Keir Starmer que levante la proscripción.

La Policía londinense advirtió que en los próximos días y semanas reunirán, junto a los agentes de su división de , toda la documentación y materiales disponibles para asegurar la imputación de los arrestados como parte de esta operación.

La manifestación sucede después de que el gabinete de seguridad del Ejecutivo israelí de diese luz verde este viernes a una nueva operación militar en la Franja para tomar el control de la Ciudad de Gaza, una decisión duramente criticada por los líderes de la comunidad internacional.

El grupo activista Palestine Action ha sido proscrito por la Ley Antiterrorista británica. Foto: AFP
El grupo activista Palestine Action ha sido proscrito por la Ley Antiterrorista británica. Foto: AFP
