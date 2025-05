“Yo creo que fundamentalmente Rosario se dedicó toda su vida lo que ella pensaba que era el bien y eso se lo debemos y lo tenemos que reconocer”, señaló la noche de este jueves la escritora y periodista Elena Poniatowska durante la charla “Rosario en la memoria de Elena”, donde dijo que “era una mujer llena de gracia” y siempre destacó su sentido del humor y su alegría.

“Era una gente fundamentalmente alegre, aunque parezca que no, y se burlaba de sí misma todo el tiempo, se ponía en situaciones chuscas y además las escribió. Si uno lee con cuidado todos sus libros, ella siempre se está pitorreando de sí misma hablando de sus errores, nunca de sus aciertos. Era su actitud ante la vida y sobre todo su actitud ante sí misma. Claro que se tomaba en serio. Si no te tomas en serio lo que le pasa a un país y te nombran embajadora pues estás perdido, estás haciendo un daño en vez de un bien”, afirmó Elena Poniatowska durante la charla celebrada en el Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso.

En una conversación con la periodista María Cortina en el marco del centenario del nacimiento de Rosario Castellanos, Poniatowska se manifestó a favor de Palestina y en contra de Israel. Dijo que ese tema es esencial, muy importante, muy doloroso. “Es imposible ahorita, para cualquiera de nosotros, dejar de pensar en lo que está sufriendo la gente, en dejar de estar con ellos y solidarizarse. En ese sentido hay que condenar. Estoy totalmente dispuesta a condenar a Israel. Totalmente”.

Luego abundó: “Hay algo que no se entiende. ¿Qué le pasa a Israel?, ¿qué les pasa a los que son judíos?, si sufrieron tanto en los campos de concentración, si fueron víctimas de Hitler, ¿no recuerdan a sus antepasados’, ¿no recuerdan a sus abuelos?, hay cantidad de testimonios, hay cantidad de fotografías. No es que esté un paisaje en blanco. No. Todos sabemos lo que sucedió. Por ellos se vuelven ellos lo que ellos mismos sufrieron, es algo para mí incomprensible, porque se vuelven ellos mismos verdugos y traidores a lo que es la mejor condición humana”.

Tras lo cual Elena les preguntó a los cientos de personas, sobre todo jóvenes, que acudieron a la charla. “¿Ustedes creen que México debería de tener una posición más fuerte, meterse más adentro, más de condena?” Buena parte del auditorio respondió que sí, y una mujer alzó la voz:

“México debe romper relación con Israel”. A lo que Elena respondió: “Hasta ahorita no se ha planteado eso, el gobierno no se ha manifestado… No sé a través de cómo se puede tomar una postura, solamente a través del gobierno o través de manifestaciones como hacen los estudiantes o como las hicieron heroicamente en 1968 cuando se manifestaron en contra de los Juegos Olímpicos, cuando había presos estudiantes y encarcelados en Lecumberri”.

Poniatowska también se refirió a la figura de Rosario Ibarra de Piedra, dijo que, en ella, igual que muchas mujeres, estaba la semilla de Rosario Castellanos. Dijo que Castellanos supo ser universitaria, dar clases en la UNAM, ser una intelectual.

“Fue una injusticia que ella no entrara, por ejemplo, a El Colegio Nacional donde entran todos los grandes pensadores, los grandes intelectuales de México, ella no entró, pero abrió el paso para que después entrara Beatriz de la Fuente, que supo mucho de arqueología y de antropología”; sin embargo, señaló a las jóvenes que ahora todas ellas y cualquiera puede aspirar a entrar a esas instituciones para sacar a México adelante y para “hacer que México sea el país que ahorita ya es y que todos amamos. Yo creo que no hay uno solo de ustedes que no diga yo quiero dar la vida por México. Yo doy mi vida por México”, sentenció.

Poniatowska dijo que Rosario Castellanos en realidad se burlaba siempre de sí misma, se reía de sus peinados, de sus vestidos, de lo que le decían, se reía también muchísimo con sus alumnos, ella era una mujer totalmente accesible. Ella hablaba mucho más de todos los errores que cometía que de sus triunfos.

“Ella siempre se sentía culpable, como nació en Chiapas era una hacendada. Su padre tenía tierras y ella era una blanca en medio de indios, una blanca en un pueblo en donde los indígenas no les permitían subir a la banqueta, lo cual le parecía a ella una infamia. Siempre se distinguió de esa política que a ella le parecía criminal. Yo creo que no usó la palabra criminal, pero finalmente una política hacía los seres más creativos, porque ¿quiénes son los dueños de Chiapas?, pues los indios, no los terratenientes”, señaló.

Y dijo que además de todo lo que hizo como intelectual, como escritora, como gran poeta, Rosario sufrió mucho por un hombre. “Y les digo a todas ustedes, no sufran por un hombre. No cometan ese error, porque todo se arregla, a veces muy mal, pero todo se arregla. Ella sufrió mucho por el filósofo Ricardo Guerra, con quién tuvo un hijo Gabriel. Ricardo Guerra fue su gran amor, aunque también amo muchísimo a un poeta extraordinario que les aconsejo que lean, Jaime Sabines”.

Dijo que Rosario vivió la vida como vivimos nosotros, es decir, “unos días malos, otros días buenos. Unos días nos queremos a nosotros mismos, pero otros días decimos qué pata metí o lastimé a tal persona o no cumplí con tal trabajo, en fin, la vida es así, es de ondas. Rosario fue así también, pero tenía algo especial, que era el talento para escribir”, afirmó Elena Poniatowska durante la charla que fue presentada por Eduardo Vázquez, coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso, quien dijo que este es un acto de humanidad.

“Son días muy complejos para quienes trabajamos en el museo, para quienes en particular es un día también de duelo. Hemos perdido a dos queridos amigos, a Ximena Guzmán y a Pepe Muñoz”, dijo y la mención provocó un aplauso. Y reiteró que para eso está el arte y la cultura “para devolvernos nuestra humanidad y para saber que estamos vivos y la vida merece la pena”.

