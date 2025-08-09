Más Información
Madrid. La Policía de Londres confirmó la detención de más de 200 personas concentradas este sábado en la capital británica para protestar contra la prohibición de la ONG propalestina Palestine Action por protagonizar una reciente incursión en una base militar británica.
"A las 15:40 horas el número de detenidos por mostrar apoyo a una organización ilegalizada era de 200 y seguirá habiendo más", aseguró la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado publicado en redes sociales. Cuatro de estas personas fueron detenidas después de "asaltar a algunos agentes", añadió.
Tras la prohibición de Palestine Action en virtud de la ley antiterrorista de 2000, respaldar o pertenecer a la organización será un delito, con penas máximas de hasta 14 años de cárcel, pese a que los abogados de la organización han esgrimido hasta el último momento que la ilegalización representa "un abuso autoritario" de poder, según la radio televisión pública BBC.
El gobierno del primer ministro Keir Starmer promovió la ilegalización del grupo tras el allanamiento de una base aérea en el que varios activistas realizaron pintadas en aviones militares. Las autoridades estimaron entonces los daños en 7 millones de libras (8.1 millones de euros).
