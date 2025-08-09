Más Información

Defensa modifica manejo de fauna silvestre cercana al Tren Maya; implementará acciones con trato digno y respetuoso

México no aceptaría participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio: SRE; "cada quien debe trabajar en su país"

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica cómo se enriqueció el tuyo"

Isaac del Toro conquista la Vuelta a Burgos con épica remontada; superó una caída y un pinchazo

Repuntan defunciones, tras dos años a la baja

Migrantes acusan a INM por cobrar multa de 11 mil pesos

Luisa Alcalde arremete contra la oposición por la reforma electoral; crítica a Fox, Ugalde, Córdova y Anaya

En medio de lujos morenistas, Beatriz Gutiérrez Müller sube video limpiando; "las goteras, el trapeador y yo"

Cuitláhuac Vásquez: Un asesinato con extrema violencia y una presunta venganza; esto es lo que sabemos

Marcha por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas avanza sobre Reforma; afecta Línea 7 del Metrobús

Noemí intentó que le regresaran a su hijo Fernando

Madrid. La Policía de confirmó la detención de más de 200 personas concentradas este sábado en la capital británica para protestar contra la prohibición de la propalestina Palestine Action por protagonizar una reciente incursión en una base militar británica.

"A las 15:40 horas el número de detenidos por mostrar apoyo a una organización ilegalizada era de 200 y seguirá habiendo más", aseguró la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado publicado en . Cuatro de estas personas fueron detenidas después de "asaltar a algunos agentes", añadió.

Tras la prohibición de Palestine Action en virtud de lade 2000, respaldar o pertenecer a la organización será un delito, con penas máximas de hasta 14 años de , pese a que los abogados de la organización han esgrimido hasta el último momento que la ilegalización representa "un abuso autoritario" de poder, según la radio televisión pública BBC.

El gobierno del primer ministro promovió la ilegalización del grupo tras el allanamiento de una base aérea en el que varios activistas realizaron pintadas en aviones militares. Las autoridades estimaron entonces los daños en 7 millones de libras (8.1 millones de euros).

ss/mcc

