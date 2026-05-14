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El papa León XIV denunció este viernes el uso de la inteligencia artificial (IA) para fomentar "la polarización, los conflictos, los miedos y la violencia" y las "devastaciones ambientales y sociales" causadas por "la frenética búsqueda" de tierras raras, que alimentan los servidores informáticos.
"El desafío que plantean estos sistemas es más profundo de lo que parece; no se trata solo del uso de nuevas tecnologías, sino de la sustitución progresiva de la realidad por la simulación de esta", declaró durante un discurso en la Universidad Católica de África Central en Yaundé, capital de Camerún.
"Cuando la simulación se vuelve norma, (...) vivimos como dentro de burbujas impermeables unas con otras, nos sentimos amenazados por cualquiera que sea diferente", lamentó.
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"Así es como se extienden la polarización, los conflictos, los miedos y la violencia. No está en juego un simple riesgo de error, sino una transformación de la relación misma con la verdad", agregó.
La declaración llega en medio de las críticas por el uso que suele hacer Donald Trump de imágenes generadas con IA con fines políticos.
Después de que el papa criticara la guerra en Irán, el presidente estadounidense publicó el domingo una imagen en la que aparece como si fuera un santo. Una ilustración inspirada en la iconografía cristiana que borró un día después.
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En Yaundé, Robert Francis Prevost instó a los estudiantes a optar por "la alteridad de las personas de carne y hueso" en lugar de la "respuesta funcional" de los chatbots, cuyo uso se ha vuelto muy popular entre los más jóvenes.
El papa estadounidense, que ya ha advertido varias veces de los riesgos que entraña la IA, se expresó en francés frente a los estudiantes del establecimiento, que agrupa a seis países de África central (Camerún, República Centroafricana, República del Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial y Chad).
"En el contexto de la revolución digital", el soberano pontífice denunció "las devastaciones ambientales y sociales provocadas por la frenética búsqueda de materias primas y tierras" raras.
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La IA depende, sobre todo, de la extracción de cobalto, con el que se alimentan sus servidores (grandes consumidores de energía). Una actividad minera por la que África paga un alto precio, tanto a nivel ambiental como social y humano.
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ss
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