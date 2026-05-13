Más Información

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO - Semifinal de Ida del Clausura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO - Semifinal de Ida del Clausura 2026 de la Liga MX

FGR investiga posibles invasión a la competencia federal en caso CIAgate; narcolaboratorio continúa en resguardo

FGR investiga posibles invasión a la competencia federal en caso CIAgate; narcolaboratorio continúa en resguardo

Rocha Moya e Inzunza, sin apariciones públicas desde que EU los ligó al narco; ¿qué sabemos de ellos?

Rocha Moya e Inzunza, sin apariciones públicas desde que EU los ligó al narco; ¿qué sabemos de ellos?

Anticorrupción inhabilita a exfuncionarios del SAT y Banco del Bienestar por corrupción; impone multa de hasta 250 mil pesos

Anticorrupción inhabilita a exfuncionarios del SAT y Banco del Bienestar por corrupción; impone multa de hasta 250 mil pesos

Aplazar elección judicial para 2028 ahorraría 2 mil mdp: Taddei; alistan todo para 2027

Aplazar elección judicial para 2028 ahorraría 2 mil mdp: Taddei; alistan todo para 2027

Ecatepec, Méx. – La Nunciatura Apostólica dio a conocer que el papa León XIV nombró a como .

Torres Campos se desempeñaba hasta ahora como .

La Conferencia del Episcopado Mexicano confirmó que el prelado asume la de inmediato.

Torres Campos, originario de León, Guanajuato, cuenta con una trayectoria que incluye estudios en Roma y cargos en la Conferencia Episcopal, entre ellos responsable de la Dimensión de Movilidad Humana.

Lee también

La Diócesis de Ecatepec, una de las más grandes del país, contará con su quinto obispo.

En una carta dirigida a los fieles de Ecatepec, el obispo electo indicó que recibió el nombramiento con fe y confianza en la voluntad de Dios.

Expresó cercanía, gratitud y disposición total para caminar juntos en esta nueva etapa tras el periodo de sede vacante.

“Deseo llegar a ustedes con el corazón abierto y servir con alegría, sencillez y generosidad a esta porción del Pueblo de Dios”, escribió.

Dirigió un saludo específico a sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos, laicos, familias, niños, jóvenes y comunidades parroquiales, y se encomendó a su oración.

Lee también

Torres Campos manifestó su intención de trabajar unido con la diócesis para fortalecer la comunión, impulsar la esperanza y anunciar el Evangelio.

Agradeció los años en Ciudad Juárez, donde afirmó que aprendió, sirvió y creció como pastor, y pidió que Santa María de Guadalupe acompañe este inicio para que la Iglesia local sea cercana, misericordiosa y misionera.

Ante el nombramiento de José Guadalupe Torres Campos como obispo de la Diócesis de Ecatepec, la alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, consideró que su llegada fortalecerá los esfuerzos por promover la paz, la reconciliación, el apoyo a las familias y la atención a quienes más lo necesitan.

Lee también

“Desde el gobierno municipal reiteramos nuestra disposición al diálogo respetuoso y al trabajo conjunto en favor del bienestar común, la reconstrucción del tejido social y la construcción de una comunidad más unida y fraterna”, escribió la edil en sus redes sociales.

El año pasado, Cisneros Coss y representantes de iglesias, organizaciones religiosas y sectores sociales del municipio firmaron el “Compromiso por la Paz de Ecatepec”, que busca construir la paz en la localidad.

Para lograrlo emitieron un “Decálogo por la Paz”, que entre otras cosas plantea fomentar la cultura del diálogo, respeto y reconciliación, apoyar acciones comunitarias, impulsar la participación ciudadana, atender y prevenir las causas de la violencia y construir entornos seguros y sin discriminación.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]