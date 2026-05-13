Ecatepec, Méx.-Un juez del Poder Judicial del Estado de México vínculo a proceso a un hombre por el delito de despojo, quien presuntamente pertenece a la organización “Los 300”, dedicada a la extorsión e invasión de inmuebles, entre otros ilícitos.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el 12 de noviembre de 2023, Jorge “N” se presentó en una vivienda ubicada en el Fraccionamiento Plazas las Flores, del municipio de Coacalco en compañía de otro sujeto, quien, con un esmeril, habría comenzado a cortar la orilla de la reja de protección del departamento.

Al percatarse de estos hechos, una persona se acerca a cuestionarlos, por lo que Jorge “N”, habría sacado un arma de fuego de entre sus ropas con la que amenazó al testigo para después ingresar al inmueble.

Después de su aprehensión, Jorge “N” fue ingresado al penal de Chiconautla donde quedó a disposición de un juez. Foto: iStock

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Luego de ser alertados, los dueños del predio acudieron al lugar y se dieron cuenta de que Jorge “N” lo había invadido, quien los amenaza con un arma de fuego, diciéndoles que se retiraran del lugar.

Por los hechos la FGJEM inició la investigación que permitió identificar al probable responsable, por lo que, solicitó ante un juez la orden de aprehensión correspondiente.

Al cumplimentar ese mandamiento judicial, el sujeto fue ingresado al penal de Chiconautla donde quedó a disposición de un juez, quien después de analizar los datos de prueba recabados y aportados por el agente del Ministerio Público, determinó la vinculación a proceso de Jorge “N” por el hecho delictuoso de despojo y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, además de mantener la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

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Según las indagatorias, Jorge “N” podría ser miembro de una estructura criminal que opera con fachada de sindicato autodenominada “Los 300”, grupo relacionado con delitos de extorsión, despojo y contra la propiedad en sus diversas modalidades en principalmente en Tultitlán, Jaltenco, Coacalco, Ecatepec, Acolman, Tecámac, Zumpango, Toluca y Cuautitlán.

vr/cr