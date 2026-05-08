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El exvicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras, una figura prominente de la derecha del país, murió este viernes a los 64 años de edad, informaron fuentes de su entorno y el presidente .

El político, nieto del expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), fue vicepresidente de entre 2014 y 2017, en el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos.

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"Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame, manifestó Petro en su cuenta de X.

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gs/bmc

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