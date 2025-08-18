Más Información

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

Aristegui destapa vacas de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

Aristegui destapa vacas de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets

... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU; audiencia se realizará el 25 de agosto

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU; audiencia se realizará el 25 de agosto

“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta

“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan en la guerra para perfeccionar manejo de drones

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan en la guerra para perfeccionar manejo de drones

Layda Sansores responde a críticas sobre su viaje a Europa; "seis días pedí al Congreso, los únicos del año", afirma

Layda Sansores responde a críticas sobre su viaje a Europa; "seis días pedí al Congreso, los únicos del año", afirma

Asesinan a Camilo Ochoa en Morelos; filtran videos del influencer contestando a amenazas en TikTok

Asesinan a Camilo Ochoa en Morelos; filtran videos del influencer contestando a amenazas en TikTok

Cae Ezequiel Cárdenas Rivera, “Tormenta Junior”, en Tamaulipas; es hijo de Antonio Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

Cae Ezequiel Cárdenas Rivera, “Tormenta Junior”, en Tamaulipas; es hijo de Antonio Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

Ingresan al penal de Barrientos a "Lord Pádel" y tres más; investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado

Ingresan al penal de Barrientos a "Lord Pádel" y tres más; investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado

, hijo mayor de la princesa de Noruega, Mette-Marit, ha sido inculpado por cuatro presuntas , anunció este lunes la fiscalía general.

En total, Marius Borg Høiby está acusado de 32 . Además de las cuatro violaciones, fue inculpado por a allegados y por haber grabado imágenes sin consentimiento, explicó en rueda de prensa el fiscal general de Noruega, Sturla Henriksbø.

"La pena máxima por los delitos mencionados en el acta de acusación es una condena de de hasta 10 años" declaró.

Lee también

"Se trata de actos muy graves que pueden dejar secuelas duraderas y destruir vidas", subrayó el fiscal.

Nacido de una relación anterior al de su madre Mette Marit con el Haakon, Marius Borg Høiby fue arrestado el 4 de agosto de 2024, sospechoso de haber agredido a su pareja.

Estos hechos desencadenaron una serie de otras revelaciones y denuncias por parte de varias .

Lee también

"El hecho de que Marius Borg Høiby forme parte de la familia real no debe, por supuesto, implicar que sea tratado con mayor indulgencia o con mayor severidad que si actos similares hubieran sido cometidos por otros", insistió Henriksbø.

Las cuatro violaciones por las que Borg Høiby está inculpado tuvieron lugar en 2018, 2023 y 2024, la última de ellas después del inicio de la investigación policial.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP. Foto: Adobe / RENAPO

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Entrevista de visa americana: Guía práctica y checklist de documentos obligatorios

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero. Foto: Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero

Vuelos baratos. iStock/HAKINMHAN

Google presenta Flight Deals, su nueva herramienta para encontrar vuelos baratos