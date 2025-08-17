Tekax, Yucatán.- Cuatro personas perdieron la vida en un choque de motocicletas registrado en la carretera que conecta a las comunidades de López Portillo y Becanchén, en este municipio del sur.

El accidente ocurrió en las primeras horas de este domingo en un tramo oscuro de la vía, donde circulaban dos motocicletas a exceso de velocidad.

En una viajaban dos menores y en la otra se trasladaba un menor junto con un adulto.

Los tres adolescentes fallecieron en el sitio. Al adulto se le trasladó al Hospital General de Tekax, donde horas después perdió la vida.

Agentes de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron para resguardar la zona.

Posteriormente intervinieron peritos de la Fiscalía General del Estado.

Personal del Servicio Médico Forense levantó los cuerpos para su traslado y las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

La circulación vehicular permaneció cerrada varias horas mientras se realizaban las diligencias.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a los conductores para extremar precauciones en tramos carreteros del sur del estado, donde la iluminación es limitada.

