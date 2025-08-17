Culiacán.- Las fuertes lluvias que fueron acompañadas de vientos y tormentas eléctricas en la capital de Sinaloa, durante la madrugada de este domingo, causaron daños de diez viviendas de la colonia Ignacio Allende y provocaron que cinco personas quedaran varadas en un automóvil.

Jesús Bill Mendoza, titular de Protección Civil en Culiacán, dijo que los cuerpos de auxilio lograron rescatar a cinco personas que quedaron atrapadas en un automóvil al cruzar una calle inundada de la colonia Agustina Ramirez, sin que presentaran lesiones.

La intensidad de las lluvias que azotaron durante la madrugada provocó el desbordamiento de la presa derivadora que se ubica muy cerca del Congreso del Estado, por lo que tuvo que ser cerrada la circulación en forma temporal.

Comento que el desbordamiento del arroyo del Piojo, en la parte norte de Culiacán, afectó a diez viviendas, cuyos habitantes tuvieron que ser desalojados, por lo que el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia les brindó apoyos a las familias afectadas.

Derivado de las condiciones climáticas en las que se presentaron fuertes vientos y una tormenta eléctrica, se activaron los protocolos de auxilio y vigilancia sin que se tuviera reportes de personas lesionadas, a excepción de los cinco pasajeros de un automóvil que quedo atrapado en una fuerte corriente de la colonia Agustina Ramirez.

