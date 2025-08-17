Aguascalientes, Ags.- Comerciantes del Tianguis Solidaridad fueron arrastrados por la corriente, al igual que sus puestos, a causa de la tormenta registrada la tarde de este sábado en la ciudad de Aguascalientes.

El presidente municipal, Leonardo Montañez, señaló que el incidente sólo dejó daños materiales.

En un video quedaron grabados los momentos de angustia de comerciantes que buscaban de donde sostenerse sin lograrlo, por la fuerza del agua.

Los afectados recibieron apoyo de elementos de Bomberos, Protección Civil y Seguridad.

Atención de bomberos en Aguascalientes. Fotos: Especiales

La lluvias también provocaron caídas de árboles y semáforos, un anuncio espectacular y que 20 personas se quedaran dentro de autos varados en diversas zonas de la ciudad.

Policías estatales y bomberos apoyaron en el rescate de varios vehículos que se encontraban en encharcamientos en esta capital y en el municipio de Jesús María.

El personal operativo brindó apoyo a 14 personas que se encontraban varadas sobre la Avenida Adolfo López Mateos por la creciente del agua.

Bomberos auxiliaron a cuatro conductores en la calzada lateral de la carretera Federal 45, a la altura de la comunidad J. Gómez Portugal. En este lugar el nivel de agua alcanzó 80 centímetros.

De igual forma, agentes de la policía estatal apoyó en las inundaciones derivadas de la lluvia. Fotos: Especiales

