Hermelinda M. O., conocida como “La Hiena”, fue detenida en un operativo conjunto con la Secretaría de Marina. Según la , era una pieza clave en la distribución de droga a gran escala en el Istmo de Tehuantepec y presuntamente proveedora de Iván, conocido como “El Cromo”, otro líder criminal en la región.

Mediante un comunicado, aseguró que, tras la ejecución de su suegro, Melchor R. C., el 4 de mayo de 2023, Hermelinda habría tomado el control del negocio familiar ligado al Cártel de San Luis Rey, encabezado actualmente por Raymundo y Keni R. C.

“El presunto líder criminal Melchor fue emboscado junto con su escolta, Humberto G. R., en un camino de terracería entre Mixtequilla y San Luis Rey, cuando viajaban en una camioneta Toyota negra con placas de Veracruz. Ambos recibieron múltiples impactos de fusiles AR-15 calibre .223. En el lugar, la policía aseguró una granada de fragmentación que no alcanzó a detonar, por lo que fue necesario el apoyo de la Sedena”, detalló.

La Fiscalía de Oaxaca informó que la detenida, apodada ya en los informes como “La Hiena”, quedó a disposición de la autoridad ministerial, quien determinará en las próximas horas su situación jurídica.

E informó que, durante su detención y cateo realizado en Santa María Mixtequilla, en una vivienda vinculada a su pareja sentimental, Rogelio, conocido como “El Melchorcito”, se decomisaron dos fusiles de asalto AK-47, calibre 7.62, conocidos como cuernos de chivo, así como un rifle Galil de uso exclusivo del Ejército.

“Con su arresto, las autoridades dan un golpe a la estructura del cártel de San Luis Rey, una de las organizaciones criminales más violentas que operan en el Istmo”, aseguró.

