Culiacán.- Fuerzas federales durante recorridos de reconocimientos en las comunidades del Habal, de Potrero de los Ibarra de Abalo, Los Sabinitos, Los Vasitos, El Vino y cerca de la Presa Vinoramas, en los municipios de Culiacán y Cósala, localizaron cuatro mil 690 litros de diversas sustancias químicas para procesar drogas sintéticas.

Además, en el poblado de Camanaca, en el municipio de Culiacán, los elementos del ejército descubrieron un plantío de marihuana en una superficie de 100 metros cuadrados, con una densidad de seis plantas por metro cuadrado con una altura de un metro 50.

Sobre los hallazgos en seis áreas de concentración de dichos municipios, las autoridades documentaron que se trató de 31 bidones con mil 610 litros de acetona, nueve tambos con mil 890 litros de metanol, siete tinas vacías, nueve bidones con 480 litros de alcohol etílico, una olla con diez litros de precursores químicos.

Foto: Especial

Además, se encontró tres bidones con 100 litros de precursores químicos, seis bidones con 300 litros de ácido clorhídrico, una mezcladora, un reactor vacío, tres condensadores vacíos, ollas, bidones, contenedores, quemadores, mangueras.

También, se aseguraron tres costales con un contenido de 150 kilos de sosa caustica en escama, tres bidones con 75 litros de una sustancia desconocida, un sistema de almacenamiento de agua improvisado, por lo que todo lo encontrado fue puesto a disposición de la Fiscalía general de la República.

