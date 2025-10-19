Más Información

Sheinbaum supervisa apoyos en Pantepec, Puebla, tras lluvias; destaca censos y repartición de despensas

Sheinbaum supervisa apoyos en Pantepec, Puebla, tras lluvias; destaca censos y repartición de despensas

Petro revira a Trump por llamarlo "traficante de drogas"; lo tacha de grosero e ignorante y le recomienda leer Cien años de soledad

Petro revira a Trump por llamarlo "traficante de drogas"; lo tacha de grosero e ignorante y le recomienda leer Cien años de soledad

Argentina vs Marruecos: Horario y canales para ver la final del Mundial Sub-20; hoy, domingo 19 de octubre

Argentina vs Marruecos: Horario y canales para ver la final del Mundial Sub-20; hoy, domingo 19 de octubre

VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

Robo en el Museo del Louvre; diademas, collares y broches imperiales, estas son las piezas sustraídas

Robo en el Museo del Louvre; diademas, collares y broches imperiales, estas son las piezas sustraídas

Adán Augusto y Lastra encumbraron a Bermúdez, líder de “La Barredora”

Adán Augusto y Lastra encumbraron a Bermúdez, líder de “La Barredora”

En pobreza 38 % de los afectados por las lluvias

En pobreza 38 % de los afectados por las lluvias

SIP denuncia aumento de acoso judicial contra periodistas y medios en México; persisten controles y restricciones, señala

SIP denuncia aumento de acoso judicial contra periodistas y medios en México; persisten controles y restricciones, señala

Mastectomía, la dignidad del cuerpo: Sobrevivientes de cáncer de mama enfrentan violencia estética

Mastectomía, la dignidad del cuerpo: Sobrevivientes de cáncer de mama enfrentan violencia estética

Matan a elemento Stephania Carmona en campo de tiro de la GN; fiscalías investigan el caso, dice Alejandro Armenta

Matan a elemento Stephania Carmona en campo de tiro de la GN; fiscalías investigan el caso, dice Alejandro Armenta

"Aborrezco a Trump y a su séquito de racistas malignos": entrevista con Jon Lee Anderson

"Aborrezco a Trump y a su séquito de racistas malignos": entrevista con Jon Lee Anderson

“Hipermoralización de la cultura favorece a políticos”: entrevista a Carlos Granés

“Hipermoralización de la cultura favorece a políticos”: entrevista a Carlos Granés

Tegucigalpa. El número de personas muertas por las lluvias en subió este domingo a 16, mientras que las afectadas superan los 34 mil, informaron organismos de protección civil y de socorro del país, que mantiene activa alertas en 12 de los 18 departamentos.

La última víctima es un hombre de 22 años que falleció por sumersión en un río de la aldea San Juan del Rancho, al este de , según un informe del Cuerpo de Bomberos de Honduras.

Su cuerpo fue recuperado este domingo por agentes del , un día después de ser arrastrado por la corriente cuando intentaba cruzar el río en su motocicleta.

Lee también

Las otras 15 muertes, la mayoría por sumersión, ocurrieron desde finales de septiembre en varios departamentos del país centroamericano.

El jefe de operaciones de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias, Luis Salinas, dijo a periodistas que las han afectado a 7 mil 75 familias -unas 34 mil 73 personas-, varias de ellas evacuadas. Además, se registran tres mil 735 viviendas dañadas y 87 totalmente destruidas.

Salinas reportó también que unas 97 comunidades permanecen incomunicadas, seis puentes destruidos, uno dañado, y 14 carreteras dañadas y una destruida.

Lee también

Personas remueven escombros por inundaciones en la aldea Rio Abajo este viernes, en Tegucigalpa (Honduras). Foto: EFE
Personas remueven escombros por inundaciones en la aldea Rio Abajo este viernes, en Tegucigalpa (Honduras). Foto: EFE

Las lluvias de las últimas horas han causado graves afectaciones en varias zonas de Tegucigalpa, la capital, con , deslizamientos de tierra y calles intransitables.

Las precipitaciones son producto de la influencia de una vaguada en superficie asociada a un sistema de baja presión, localizado al sur del golfo de Fonseca (Pacífico), que generará abundante nubosidad por la tarde y la noche, lluvias y chubascos débiles, con en la mayor parte del territorio hondureño.

Los chubascos podrían ser moderados a fuertes en el occidente, sur y áreas del centro.

Lee también

Honduras vigila onda tropical

El organismo de protección civil amplió, por 24 horas más, la alerta roja (emergencia) en los departamentos de Valle y Choluteca, en el sur del país y en la frontera con , así como en el municipio del Distrito Central -que incluye a Tegucigalpa, debido a la crecida de los ríos Choluteca y Goascorán por las lluvias.

La alerta máxima conlleva la ejecución de planes de evacuación en zonas de riesgo y ponerse en resguardo en zonas seguras designadas previamente.

Además, la institución decidió mantener la (vigilancia) a siete departamentos del centro, occidente y este; y la alerta verde (preventiva) para tres departamentos y ocho municipios en Cortés, Yoro y Atlántida, en las regiones norte y Caribe, debido a las precipitaciones.

Lee también

Personas remueven escombros por inundaciones en la aldea Río Abajo este viernes, en Tegucigalpa (Honduras). Foto: EFE
Personas remueven escombros por inundaciones en la aldea Río Abajo este viernes, en Tegucigalpa (Honduras). Foto: EFE

La institución de protección civil indicó que mantiene bajo vigilancia una que se desplaza sobre el arco de las Antillas Menores y que podría desarrollarse en los próximos días en el mar Caribe.

Según las autoridades, el sistema se mueve a una velocidad aproximada de 25 kilómetros por hora y, aunque aún no presenta una circulación cerrada, muestra signos lentos de organización.

Se prevé que las condiciones ambientales sean más favorables para su desarrollo a medida que disminuya su velocidad a mediados de esta semana.

Lee también

Además, señaló que, por el momento, existe 30% de probabilidad de formación en los próximos dos días, pero el pronóstico aumenta a un 70% en los próximos siete días, lo que representa una alta posibilidad de evolución a un .

La institución llamó a la población a mantenerse vigilante y a acatar las recomendaciones de las autoridades y cuerpos de socorro, especialmente en zonas con riesgo de deslizamientos, derrumbes, hundimientos o inundaciones.

Personas remueven escombros por inundaciones en la aldea Rio Abajo este viernes, en Tegucigalpa (Honduras). Foto: EFE
Personas remueven escombros por inundaciones en la aldea Rio Abajo este viernes, en Tegucigalpa (Honduras). Foto: EFE
¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Desfile de Catrinas 2025 Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos. Foto: Canva

Desfile de Catrinas 2025: Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos

Dinero. Foto: iStock/oatawa/Andrzej Rostek

¿Cuál es el límite de dinero que puedo ingresar a México sin declarar en 2025?

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes

Reno/iStock/ Rex_Wholster

¿Qué hacer en Nevada? 10 destinos espectaculares para visitar más allá de Las Vegas