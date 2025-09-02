Más Información

Se instala Tribunal de Disciplina Judicial; advierte cárcel para jueces corruptos

EU realizó un "ataque letal" contra barco con drogas que zarpó de Venezuela; era operado por una "organización narcoterrorista", dice

Sheinbaum es “elegante e increíble”, dice Trump; pero afirma que “tiene mucho miedo” de que “enviemos al ejército”

García Harfuch: Futuro de la seguridad depende de fortalecer a policías; 96% de delitos pertenecen al fuero común, dice

Alcaldía Benito Juárez refuerza plan “Estadio Seguro”; Operativo Ladrillera seguirá en los alrededores de la Ciudad de los Deportes

Kenia López rinde protesta como presidenta de la Cámara de Diputados; “me comprometo a generar condiciones de pluralidad”, dice

Segob pide a estados homologar sus leyes con la Ley General de Búsqueda; servirá para registros claros y transparentes

Aranceles de Trump: México, menos expuesto que Canadá a “efecto dominó” por política arancelaria de Estados Unidos: UNCTAD

Recomienda Sheinbaum a la oposición hacer yoga; tienen mucho odio y enojo, asegura

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

"Lady Cerda": policía denuncia a mujer que la insultó durante alcoholímetro en CDMX; esto pasará

Lluvias de este martes dejan 63 encharcamientos y 10 árboles caídos en CDMX; rescatan a 63 pasajeros de un microbús varado

Tel Aviv. intensificó el martes sus preparativos militares al reincorporar a miles de reservistas con miras a la nueva ofensiva anunciada sobre Ciudad de Gaza, tras casi dos años de guerra contra el movimiento palestino .

El se prepara a nivel logístico "para operaciones de combate a gran escala y para la movilización masiva de reservistas", indicó un comunicado militar.

Según varios medios israelíes, los reservistas de una primera ola de 40 mil llamados están acudiendo a sus unidades.

"Las tropas siguen una serie de entrenamientos de combate tanto en entorno urbano como en terreno abierto para mejorar su preparación para las misiones venideras", agregó el ejército, que ha seguido bombardeando desde el aire la .

"Nos estamos preparando para continuar con la guerra; vamos a aumentar e intensificar los ataques de nuestra operación y por eso los hemos convocado", señaló el jefe del Estado Mayor del , Eyal Zamir.

El funcionario declaró en su discurso que la invasión terrestre de la ciudad ya ha comenzado.

"Comienzan las maniobras en Gaza"

“Las maniobras en ya han comenzado. Estamos entrando a lugares a los que nunca habíamos entrado antes y operando allí con valentía, fuerza, valor y un espíritu extraordinario”, aseguró.

Según fuentes militares, las incorporaciones de reservistas redundarán en un aumento "gradual" de las fuerzas, ya que los nuevos soldados se suman a varios miles que ya están en servicio activo y cuyas órdenes de servicio se han prolongado para esta operación.

"Nuestros enemigos, el 7 de octubre (de 2023, cuando Hamas incursionó en Israel y mató a más de mil personas, además de tomar a cientos de ) y desde entonces, se unieron en todo en su intento de dañarnos y destruirnos. Estamos operando contra todos ellos, constantemente, con determinación", aseguró Zamir a los reservistas, a quienes dio las gracias y deseó mucha suerte.

El martes, un grupo de reservistas hizo un llamamiento en a sus compañeros para que no respondan a las llamadas, ya que "cualquier acto que legitime la continuación de las hostilidades en detrimento de un acuerdo para los rehenes es una traición hacia ellos y hacia el pueblo israelí", según Max Kresch, uno de estos reservistas.

Israel enfrenta etapa "decisiva" en guerra contra Hamas, dice Netanyahu

El primer ministro de Israel, , aseguró en un mensaje a las tropas que el país se enfrenta a una etapa "decisiva" en su guerra contra Hamas en la Franja de Gaza.

"Ahora nos enfrentamos a la etapa decisiva. Creo en ustedes, confío en ustedes y todo el país los abraza", dijo el mandatario en un videomensaje a los soldados y sus familias compartido por su oficina.

Netanyahu celebró las "maravillas" que ha logrado el Ejército durante el último año y medio de guerra, en referencia a los enfrentamientos con en Líbano, con Irán y con los hutíes en Yemen, además de la caída del régimen sirio de Bashar al Asad.

"Pero lo que comenzó endebe acabar en Gaza", advirtió el mandatario.

En su videomensaje, Netanyahu reconoció que los soldados han "pagado un alto precio, tanto en el trabajo como en casa y la escuela".

"Estamos librando una justa y obstinada", aseguró el mandatario, para añadir que el objetivo de las tropas es recuperar a los 48 que siguen en Gaza, una veintena de ellos con vida, según las estimaciones de Israel.

Según la Defensa Civil del territorio -organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamas desde que el movimiento islamista tomó el poder en Gaza en 2007-, 56 personas murieron el martes en los ataques aéreos israelíes.

Pese a la creciente presión, tanto del extranjero como de la población israelí, para poner fin a la guerra que provocó un en la , el gobierno israelí ordenó al ejército lanzar una nueva ofensiva sobre la ciudad de Gaza, con el objetivo de aniquilar a Hamas y recuperar a los rehenes que permanecen detenidos en el pequeño territorio costero asediado.

El ejército afirmó el 27 de agosto que la evacuación de Ciudad de Gaza era "inevitable" en vistas de esta ofensiva.

La ONU estima que alrededor de un millón de personas viven en la urbe y sus alrededores, donde se declaró el estado de .

Al aprobar a finales de agosto los planes militares para la conquista de Gaza, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, autorizó la movilización de unos 60 mil reservistas.

La respuesta de Israel al ataque de Hamas ha causado más de 63 mil muertos en la Franja de Gaza, en su mayoría civiles, según el ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de.

El ministerio, cuyas cifras son consideradas fiables por la , no precisa el número de combatientes muertos.

