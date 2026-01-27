Más Información

Descarrilamiento del interoceánico cumple un mes; víctimas demandan que no se oculte información

Descarrilamiento del interoceánico cumple un mes; víctimas demandan que no se oculte información

La mañanera de Sheinbaum, 27 de enero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 27 de enero, minuto a minuto

Servicio exterior; 896 investigaciones y 36 sanciones

Servicio exterior; 896 investigaciones y 36 sanciones

Trocas, togas y limpias exhiben a la Corte en 5 meses

Trocas, togas y limpias exhiben a la Corte en 5 meses

Masacre en Salamanca; “No sé nada, sólo vieron varias camionetas”

Masacre en Salamanca; “No sé nada, sólo vieron varias camionetas”

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

No sólo fue en la cancha de futbol; al menos 20 homicidios se registraron en Salamanca en tres días

No sólo fue en la cancha de futbol; al menos 20 homicidios se registraron en Salamanca en tres días

Gobierno ve pugna entre cárteles en masacre de Salamanca; cinco víctimas vinculadas a empresa ligada al CJNG

Gobierno ve pugna entre cárteles en masacre de Salamanca; cinco víctimas vinculadas a empresa ligada al CJNG

“La Reforma electoral empezó con el pie izquierdo”: Ricardo Gallardo

“La Reforma electoral empezó con el pie izquierdo”: Ricardo Gallardo

Abogados y familiares acusan al gobierno de México de enviar capos a EU sin extradición; denuncian violaciones al debido proceso

Abogados y familiares acusan al gobierno de México de enviar capos a EU sin extradición; denuncian violaciones al debido proceso

Suman 30 muertos por megatormenta invernal en EU; temperaturas podrían bajar aún más

Suman 30 muertos por megatormenta invernal en EU; temperaturas podrían bajar aún más

India y Unión Europea firman tratado de libre comercio tras casi 20 años de negociación; es llamado “la madre de todos los acuerdos”

India y Unión Europea firman tratado de libre comercio tras casi 20 años de negociación; es llamado “la madre de todos los acuerdos”

La CIA trabaja discretamente para establecer una presencia permanente de Estados Unidos en Venezuela, de forma que pueda ejercer su influencia sobre el futuro del país, de acuerdo con los planteamientos de Donald Trump, informó CNN.

La cadena estadounidense, que cita fuentes familiarizadas con esa misión, asegura que ha sido planificada entre los servicios de inteligencia estadounidenses y el Departamento de Estado.

Estos contactos se han centrado en cómo será la presencia estadounidense en Venezuela, tanto a corto como a largo plazo, tras la captura del expresidente venezolano, , a principios de enero para su procesamiento en Nueva York.

Lee también

Si bien el Departamento de Estado ostentará la principal presencia diplomática estadounidense a largo plazo en el país, es probable que la administración Trump recurra en gran medida a la CIA para iniciar dicho proceso de reingreso debido a la transición política en curso y la actual inestable situación de seguridad en Venezuela, señala la CNN.

"El Estado impone su postura, pero la CIA ejerce realmente la influencia", declaró a CNN una fuente familiarizada con el proceso de planificación, señalando que los objetivos a corto plazo de la agencia incluyen sentar las bases para las iniciativas diplomáticas, incluyendo el fortalecimiento de las relaciones con la población local y el establecimiento de sistemas de seguridad.

A corto plazo, los funcionarios estadounidenses podrían operar desde un anexo de la CIA, antes de la apertura de una embajada oficial, lo que les permitirá comenzar a establecer contactos informales con miembros de diferentes facciones del gobierno venezolano, así como con figuras de la oposición, cita la cadena.

Lee también

“Establecer un anexo es la prioridad número uno. Antes que los canales diplomáticos, el anexo puede ayudar a establecer canales de enlace, que serán con la inteligencia venezolana y que permitirán conversaciones que los diplomáticos no pueden tener”, dijo un exfuncionario del gobierno estadounidense que interactuó con los venezolanos, según la CNN.

Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Caracas, según medios de EE.UU. EFE:CIA
Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Caracas, según medios de EE.UU. EFE:CIA

Jefe de la CIA se reúne con Delcy Rodríguez en Venezuela

El director de la CIA, John Ratcliffe, fue el primer alto funcionario de Trump en visitar Venezuela después de la operación contra Maduro, donde se reunió con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y líderes militares a principios de este mes.

Y oficiales de la CIA ya estuvieron presentes en Venezuela durante los meses previos a la operación contra Maduro.

Lee también

En agosto pasado, la agencia instaló de forma encubierta un pequeño equipo en el país para rastrear los patrones, ubicaciones y movimientos de Maduro.

Entre los agentes se encontraba una fuente de la CIA que operaba dentro del gobierno venezolano y que ayudó a Estados Unidos a rastrear la ubicación y los movimientos de Maduro antes de su captura, según declaró a CNN una fuente informada sobre la operación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP actualizada 2026 GRATIS: así puedes descargar el PDF certificado por RENAPO. Foto: Especial

CURP actualizada 2026 GRATIS: así puedes descargar el PDF certificado por RENAPO

MIT Foto: iStock-Marcio Silva

Estas son las 10 mejores universidades para estudiar en Estados Unidos en 2026

Orlando. iStock/ Sean Pavone

15 ciudades de Estados Unidos que podrás visitar en 2026 con vuelos más baratos

FIFA PASS/ Mundial 2026. Foto: Chat GPT

Así funciona FIFA Pass: El sistema que te ayuda a conseguir más rápido tu cita de visa rumbo al Mundial 2026

Pensión ISSSTE: Confirman pago de febrero adelantado para estos pensionados. FECHA exacta. Foto: Especial / ISSSTE

Pensión ISSSTE: Confirman pago de febrero adelantado para estos pensionados. FECHA exacta