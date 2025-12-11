Los ingresos de Rusia por exportaciones de petróleo y productos derivados cayeron en noviembre a "su nivel más bajo" desde el inicio de la invasión de Ucrania, e incluso desde la pandemia de Covid-19, indicó la Agencia Internacional de la Energía en un informe mensual.

Las exportaciones de crudo y de productos petroleros de Rusia disminuyeron en 420 mil barriles por día, hasta alcanzar 6.9 millones de barriles diarios (mb/d) en noviembre, "su nivel más bajo desde el inicio de la guerra" y "desde la pandemia de Covid", subrayó la AIE en su informe publicado el jueves.

"La reducción de los volúmenes exportados, combinada con precios más bajos, hizo caer (sus) ingresos a 11 mil millones de dólares, es decir, 3 mil 600 millones menos en comparación interanual y 11 mil 400 millones por debajo del promedio del primer semestre de 2022, tras la invasión de Ucrania", precisó la Agencia de Energía de la OCDE.

El sector energético, pulmón económico de Rusia, está bajo presión por las sanciones occidentales, destinadas a frenar la financiación de la guerra emprendida por Moscú en Ucrania.

En detalle, las exportaciones de crudo ruso disminuyeron en noviembre en 290 mil barriles por día respecto al mes anterior, mientras que las exportaciones de productos petroleros retrocedieron en 130 mil barriles por día.

