Una "anomalía" causó el percance de vía del Tren Maya; director general explica el incidente

La mañanera de Sheinbaum, 20 de agosto, minuto a minuto

Morena oculta gastos de Andy; en la opacidad, 96 viajes

Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

Lenia Batres celebra fin “neoliberal” del Poder Judicial; acusa a la Corte saliente de avalar violación a la Constitución

"Nos chocó otro tren"; usuarios relatan cómo ocurrió el descarrilamiento del Tren Maya en Izamal, Yucatán

Poder Judicial resuelve que “Quién es Quién de las Mentiras” de AMLO violó derechos de críticos; destaca caso de Max Kaiser

Editorial Random dice que esto aún no acaba; apela fallo contra Televisa

Bajo investigación, policía que disparó y mató a joven tras pelea en la Ciudad de México; video se hizo viral

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

Miami. El , de gran tamaño y categoría 2, avanza este miércoles por el Atlántico occidental y amenaza casi todas las costas del este estadounidense con peligroso oleaje y corrientes de resaca, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de.

El sistema se situaba esta mañana a unos 645 kilómetros (400 millas) al sureste de Cabo Hatteras, , con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (100 millas), lo que representa una seria amenaza para la costa este de Estados Unidos.

La agencia federal con sede en subrayó que "Erin", un huracán de categoría 2 en la escala de un total de 5, las playas de casi toda la costa este de Estados Unidos registrarán condiciones extremadamente peligrosas, con oleaje fuerte y corrientes de resaca que amenazan la vida de bañistas y surfistas.

Las autoridades instaron a la población en zonas costeras de Carolina del Norte y a seguir de inmediato las órdenes de evacuación y medidas de seguridad locales, ante lo que describen como una "situación potencialmente mortal por marejadas y oleaje".

Los meteorólogos advirtieron que las bandas exteriores del comenzarán a deteriorar las condiciones meteorológicas en Carolina del Norte a partir de esta tarde, con marejadas ciclónicas y fuertes corrientes que representan un peligro de vida.

Actualmente, está en vigor un aviso de marejada ciclónica desde Cape Lookout hasta Duck, en Carolina del Norte, así como un aviso de entre Beaufort Inlet y la frontera con Virginia, incluyendo Pamlico Sound y Albemarle.

También rige una vigilancia de tormenta tropical más al norte, hasta Chincoteague, Virginia, y en Bermudas.

El se ubicaba esta mañana a unos 900 kilómetros (560 millas) al oeste-suroeste de Bermudas.

Erin se desplaza hacia el nornoroeste a 20 kilómetros por hora (13 millas por hora), con previsión de girar al norte y noreste entre hoy y mañana, antes de acelerar rumbo al Atlántico nororiental el viernes.

Los vientos huracanados se extienden hasta 150 kilómetros (90 millas) del centro, y los de tormenta tropical alcanzan hasta 425 kilómetros (265 millas) Erin surgió como tormenta la semana pasada cerca de Cabo Verde en África, donde dejó siete muertos, y se convirtió en huracán el viernes, tras la formación en el Atlántico de los ciclones Andrea, Barry, Dexter y Chantal, que fue el primero en tocar tierra este año en EU, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés) mantuvo la semana pasada su previsión de una "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

