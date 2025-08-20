Campeones del mundo y leyendas con pasado en Europa se enfrentarán esta noche en el Chase Stadium como parte de los cuartos de final de la Leagues Cup entre Tigres y el Inter Miami.

La gran incógnita que se presenta es si Lionel Messi será titular o no, ya que no entrenó al parejo del equipo por molestias físicas; sin embargo, el astro argentino se roba los reflectores ante el reto de enfrentar a uno de los mejores clubes mexicanos del momento. En su último partido contra el Galaxy de Los Ángeles, el ganador de ocho Balones de Oro anotó un gol y aportó una asistencia, a pesar de jugar solamente 45 minutos.

Guido Pizarro, aunque reveló que “no hay secreto” para detener al campeón del mundo con Argentina, tiene claro el plan de juego para imponerse a las estrellas de Miami. “Al tener tantos buenos jugadores en campo, los dos vamos a tratar de tener la posesión. Creo que será un partido de mucha táctica, pero será determinante la jerarquía individual. Lo tomamos como una oportunidad linda de medirnos, ver en qué momento estamos, se juega un pase a la siguiente ronda y jugaremos así, como lo venimos haciendo en todos los campos”, declaró el entrenador de Tigres.

Será un duelo entre equipos protagonistas en sus Ligas. Mientras Tigres ocupa el sexto lugar en la Liga MX, el Inter Miami es sexto de la conferencia Este de la MLS.

El director técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, reveló que “el objetivo es poder neutralizar a Tigres, ser protagonistas, manejar la pelota y llevar el ritmo del partido, si hacemos eso tenemos muchas más opciones de poder superarlos”.

