Más Información

Emiten sentencia en caso Ciro Gómez Leyva; dan 11 años de prisión a dos involucrados

Emiten sentencia en caso Ciro Gómez Leyva; dan 11 años de prisión a dos involucrados

DEA lanza Proyecto Portero; va contra los "guardianes de los cárteles"

DEA lanza Proyecto Portero; va contra los "guardianes de los cárteles"

FGR asegura 120 mil litros de diversas sustancias químicas y armas de fuego en Sinaloa y Sonora; detienen a dos sujetos

FGR asegura 120 mil litros de diversas sustancias químicas y armas de fuego en Sinaloa y Sonora; detienen a dos sujetos

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Piden al Senado rechazar reelección de Jenaro Villamil al frente de Sistema de Radiodifusión; "no tiene liderazgo", acusan

Piden al Senado rechazar reelección de Jenaro Villamil al frente de Sistema de Radiodifusión; "no tiene liderazgo", acusan

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta

“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta

... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets

... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets

Lord Pádel y su socio llevarán su proceso en libertad; su esposa e hijo siguen presos en Barrientos

Lord Pádel y su socio llevarán su proceso en libertad; su esposa e hijo siguen presos en Barrientos

Directivos de Adidas visitarán Yalálag en Oaxaca, tras plagio de sus huaraches tradicionales; hablarán con artesanos

Directivos de Adidas visitarán Yalálag en Oaxaca, tras plagio de sus huaraches tradicionales; hablarán con artesanos

Miami. El , de categoría 4, aumentará "dramáticamente" su tamaño en los próximos días, cuando pase entre la costa este de Estados Unidos y Bermudas, lo que ha obligado a ordenar la evacuación de algunas islas turísticas en Carolina del Norte.

El (NHC, en inglés) de Estados Unidos advirtió en su último boletín que Erin se encuentra 180 kilómetros (110 millas) al norte de las Islas Turcas y Caicos, ubicadas en el Caribe, con vientos máximos sostenidos de hasta 220 kilómetros por hora (140 millas por hora).

Además, avisó que su trayectoria esperada -en paralelo a la costa este estadounidense- viró ligeramente hacia el oeste, aproximándose hacia la costa de Estados Unidos.

Lee también

Se ordenaron evacuaciones a partir del lunes en la isla de Hatteras y la isla de Ocracoke en los Outer Banks, en el apogeo de la temporada turística en la delgada franja de islas de barrera de baja altitud que se adentra en el Atlántico.

Se esperaba que las inundaciones costeras comenzaran el martes y continuaran hasta el jueves.

Hay preocupaciones de que varios días de fuerte oleaje, vientos y olas altas destruyan partes de la carretera principal que corre a lo largo de las islas de barrera, indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Las autoridades advirtieron que algunas rutas podrían ser intransitables durante varios días.

Pero no había señales de pánico en la isla de Hatteras, dijo Angela Tawes, copropietaria de Conner’s Supermarket.

"Luce muy hermoso afuera. Es difícil para la gente sentir que viene un huracán cuando está tan precioso", dijo.

Erin, el primer huracán del Atlántico del año, alcanzó un estado extremadamente peligroso de categoría 5 el sábado con vientos de 260 km/h (160 mph) antes de debilitarse. Se espera que permanezca como un huracán grande y de categoría 3 o más hasta mediados de semana.

"Están lidiando con un huracán fuerte. La intensidad está fluctuando. Es un huracán peligroso en cualquier caso", afirmó Richard Pasch del Centro Nacional de Huracanes.

Alrededor de las 5:00 de la madrugada del lunes, Erin se encontraba unos 180 kilómetros (110 millas) al norte de la isla Gran Turca y mil 400 kilómetros (880 millas) al sur-sureste de cabo Hatteras, Carolina del Norte.

Lee también

La alerta de tormenta tropical igue en vigor para el sureste de las Bahamas y las islas Turcas y Caicos, informó el centro de huracanes.

Las bandas exteriores de Erin azotaron partes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes con fuertes lluvias y vientos de tormenta tropical durante el domingo.

Los científicos han vinculado la rápida intensificación de los huracanes en el Atlántico con el cambio climático. El calentamiento global está provocando que la atmósfera retenga más vapor de agua y eleva las temperaturas oceánicas, y las aguas más cálidas proporcionan a los huracanes el combustible para desatar más lluvia y fortalecerse más rápidamente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP. Foto: Adobe / RENAPO

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Entrevista de visa americana: Guía práctica y checklist de documentos obligatorios

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero. Foto: Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero

Vuelos baratos. iStock/HAKINMHAN

Google presenta Flight Deals, su nueva herramienta para encontrar vuelos baratos