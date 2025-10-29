Más Información

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros

Transportistas suspenden megabloqueo en Ciudad de México; se reunirán con autoridades capitalinas el viernes

EU castiga al AIFA y al AICM; revoca 13 rutas

La mañanera de Sheinbaum, 29 de octubre, minuto a minuto

Sufren bloqueo de carreteras en Guanajuato; pasan noche fría, entre estrés y solidaridad

Monreal reúne a diputadas tras presunto desencuentro por lugar junto a Harfuch; vicecoordinadora de Morena se pronuncia

Destituyan a Taibo “o será señalado donde se pare”: mujeres en mitin

FGR va por extradición de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Presidente de Grupo Pachuca debe presentarse ante juez por pleito legal con empresa FOX por derechos de transmisión

Trabajadores de la UNAM van a prisión por homicidio calificado; aficionado de Cruz Azul murió por asfixia por estrangulamiento

Bloqueos carreteros afectan a miles en la región del Bajío

Roma. Un hombre de 52 años ha sido detenido en la ciudad italiana de Venecia (norte) acusado de generar con (IA) más de 900 , informó este miércoles la Policía italiana.

El acusado, que se enfrenta a un delito de producción de , creó las imágenes con modelos generativos de desde su casa con "un sofisticado sistema tecnológico".

Según la Policía, el sistema podía generar imágenes "extremadamente realistas, tanto que resultaba difícil distinguirlas de fotografías auténticas", aunque sin correspondencia con la realidad.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia de una para la protección de menores en internet, coordinada por la Fiscalía de Venecia.

A través de un análisis forense digital y de datos informáticos, los investigadores pudieron identificar al hombre, que fue detenido por agentes del veneciano.

Un día antes, la periodista italiana Francesca Barra denunció la difusión de imágenes pornográficas falsas suyas generadas por IA en una plataforma dedicada a los llamados "deep nudes", fotografías manipuladas digitalmente que muestran .

Según medios italianos, también ha sido víctimas de esta web, que opera a nivel mundial, actrices, políticas y figuras mediáticas como , o .

No se trata, sin embargo, del único portal de este tipo. En Italia, las autoridades han desmantelado recientemente varias páginas y grupos que difundían imágenes alteradas mediante IA o photoshop, como Phica.eu o, de índole parecida, el grupo de Facebook "Mia Moglie" ("Mi Esposa" en italiano), en el que hombres compartían fotos íntimas de sus parejas sin su consentimiento.

