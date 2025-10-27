A través de una entrevista, la actriz Sydney Sweeney respondió a los rumores que apuntan a que ella podría convertirse en la próxima protagonista del universo de James Bond.

Cabe recordar que MGM Studios ya había anunciado que Denis Villeneuve será el director de la próxima entrega del famoso espía británico, lo que ha incrementado la expectativa sobre quién interpretará al nuevo o la nueva agente 007.

En conversación con Variety, Sweeney fue cuestionada sobre la posibilidad de asumir el papel y respondió con cautela:

“No puedo. No lo sé. Para ser honesta, no conozco todos los rumores sobre Bond, pero siempre he sido una gran fan de la franquicia y tengo mucha curiosidad por ver qué hacen con ella”, declaró la actriz.

Al ser consultada sobre si estaría interesada en protagonizar una película del agente secreto, agregó:

“Depende del guion. Creo que me divertiría más como James Bond”.

Sydney Sweeney y su transformación a boxeadora

Mientras tanto, Sydney Sweeney se prepara para el estreno de su próxima película “Christy”, donde interpreta a la boxeadora Christy Martin. En esta cinta, la actriz mostrará la historia real de la deportista, desde su ascenso en el boxeo hasta las batallas emocionales que enfrentó en su vida personal, incluyendo la violencia doméstica y la discriminación.

La película aún no tiene fecha de estreno en México, sin embargo, se estrenará en Estados Unidos el próximo 7 de noviembre.

Con este nuevo proyecto, Sydney Sweeney busca dar visibilidad a la historia de una mujer que logró destacar en una disciplina tradicionalmente dominada por hombres.

A pesar de sus próximos estrenos y del interés mediático por su carrera, la actriz también ha enfrentado críticas en redes sociales tras su campaña con la marca de jeans American Eagle, en la que fue acusada de “supremacismo blanco”.

Ante la controversia, la estrella de “Euphoria” decidió no responder a los comentarios y continuó promocionando la marca, compartiendo imágenes y colaboraciones en sus redes sociales.

