¿Guiño a American Eagle? GAP lanza campaña de jeans en homenaje a la inclusión y diversidad; usuarios trolean a Sydney Sweeney

La marca de ropa y accesorios GAP, lanzó su nueva campaña de otoño "Better in Demin" en colaboración con el grupo femenino Katseye, apostando por un estilo fresco y auténtico que busca posicionar a la marca como referente de la inclusión y la diversidad en la moda demin.

Esta propuesta llega tras la polémica campaña publicitaria de American Eagle protagonizada por la actriz Sydney Sweeney, la cual fue duramente criticada por los consumidores por los supuestos mensajes subliminales que escondía en su eslogan: "Sydney Sweeney has great jeans", donde se empleaba un doble sentido en la lectura de la frase, debido a la similitud en la pronunciación en inglés de la palabra "jeans" (vaqueros) y "genes" (genética).

Ambas campañas de publicidad reavivan el debate sobre la postura de la industria de la moda ante las narrativas actuales de diversidad cultural e inclusión, las cuales buscan cambiar el discurso tradicional construido bajo sistemas desactualizados y represivos.

Lee también: Así es American Eagle, la marca estadounidense que fue elogiada por Donald Trump; ¿qué vende?

La nueva campaña de GAP revive la polémica de la publicidad de American Eagle. Foto: Redes Sociales

Better in Demin: GAP X Katseye

La campaña tiene como meta principal conectar con las nuevas generaciones, mediante el uso de un lenguaje inclusivo y diverso. En contraste con la campaña de AE, la dinámica usada por GAP aporta una narrativa audaz y única.

El eje visual de la campaña esta inspirado en la estética Y2K, popular en la época de los 2 mil, con jeans de tiro bajo, minifaldas de mezclilla y coreografías impactantes, bajo el ritmo de "Milkshake" de Kelis.

Además, la colaboración entre la marca y el conjunto musical Katseye añade una perspectiva multicultural a la campaña. "Cada una de nosotras proviene de diferentes partes del mundo, con culturas, idiomas e historias únicas", compartieron las integrantes del grupo. "Es la esencia de lo que hace que nuestro sonido, estilo y presencia destaquen".

Lee también: American Eagle se pronuncia tras su polémica campaña de ropa con Sydney Sweeney; “los jeans geniales le quedan bien a todos”

La propuesta publicitaria de GAP aporta una perspectiva de diversidad e inclusión. Foto: Instagram GAP

Con un enfoque renovado y totalmente diferente, GAP estableció su objetivo en el mercado de la moda. "Este es el denim tal como lo defines. Tu individualidad. Tu autoexpresión. Tu estilo, Poderoso por sí solo. Aún mejor en conjunto", declararon.

Usuarios lanzan indirectas a AE y a Sydney Sweeney

Esta campaña publicitaria revive la colaboración de American Eagle con la actriz Sydney Sweeney y como era de esperarse los usuarios no tardaron en lanzar indirectas en redes sociales a la marca americana.

"Vean que fácil es hacer un comercial de jeans sin meter retóricas racistas dignas del tercer reich, gracias por humillar a cierta republicana con delirios de súper estrella", escribieron los usuarios en la plataforma de 'X'.

Otros comentarios que se pueden encontrar en redes son:

"Mostrando un grupo mixto de chicas después de lo que pasó con ya sabes quién es un marketing increíble 100000/10".

"¡ÉSTA SÍ QUE ES UNA BUENA CAMPAÑA DE VAQUEROS!".

"Esta es una buena campaña, hay que aprender @americaneagle".

"Me gustan más estos genes".

"Ahora bien, este es un anuncio de jeans que puedo respaldar".

Actualmente esta campaña solo esta disponible en Estados Unidos, sin embargo, se espera que estos productos lleguen a la plataforma digital de México y Latinoamérica en los próximos meses.

También te interesará:

Javier Alatorre presenta imagen de Nicolás Maduro y usuarios lo trolean por parecido; comparten los mejores memes

¿Cuándo empieza la temporada de frentes fríos en México?; estos serán los estados más afectados, según el SMN

Disney Store en México: así es por dentro la famosa tienda de la compañía en CDMX; reacciones se viralizan en TikTok

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/dcs