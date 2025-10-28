Lo que parecía ser una simple demanda de divorcio entre Sia y su ahora expareja, Daniel Bernad, se ha convertido en una auténtica batalla campal ante la corte en la que, incluso, se han expuesto detalles personales y controversiales.

Por un lado, Bernad ha pedido la custodia total y exclusiva de su pequeño hijo, Somersault, asegurando que la cantante representa un “peligro inminente” para el menor debido a un supuesto problema de abuso de sustancias.

"Sia es una madre incompetente y poco fiable que lucha contra el abuso de sustancias y la adicción, lo que la incapacita para brindar una atención segura y estable", se lee en los documentos legales.

Lee también Cantante Sia se convierte en madre a los 44 años

Sin embargo, y de acuerdo con información publicada por TMZ, la intérprete reveló que restringió las visitas de su ex debido a que enfrenta una investigación por pornografía infantil.

Según el medio, la cantante explicó que en 2005 exigió que las visitas de Bernad fueran supervisadas profesionalmente tras una investigación que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y el Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) iniciaron por presuntamente encontrar pornografía infantil en el disco duro de su computadora.

Además de la custodia, la disputa incluye demandas financieras. Daniel pide 77 mil dolares mensuales de pensión infantil y 250 mil de pensión conyugal, ya que, asegura, luego de que Sia dejó de financiar su empresa, quedó desempleado.

Respecto a las acusaciones en su contra, afirma que la supuesta evidencia pudo haber sido plantada por la madre de su hijo para limitar su convivencia.

La pareja se casó hace dos años y se separó en marzo de 2025 alegando “diferencias irreconciliables”.

Lee también Sia adoptó a dos jóvenes de 18 años para salvarlos