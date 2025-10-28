Más Información

Microsoft y anunciaron el martes una profunda reestructuración de su histórica alianza en (IA), que otorga a ambas compañías mayor independencia y mantiene su estrecha colaboración.

Según lo acordado, Microsoft poseerá aproximadamente el 27% de la reestructurada OpenAI, una inversión valorada en aproximadamente 135 mil millones de dólares, mientras el fabricante de hace la transición hacia una corporación de beneficio público, según una entrada de blog en el sitio web de OpenAI.

También como parte del nuevo acuerdo entre ambos socios, OpenAI se comprometió a adquirir 250 mil millones de dólares de capacidad adicional para desarrollar su IA en la plataforma Azure de Microsoft, dedicada a la computación remota (en la nube).

