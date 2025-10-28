La empresa xAI de Elon Musk lanzó el lunes la plataforma Grokipedia para competir con la enciclopedia digital colaborativa Wikipedia, a la que el multimillonario acusa de sesgo ideológico de izquierda.

La versión 0.1 del sitio tenía más de 885 mil artículos el lunes por la noche, en comparación con los más de siete millones en inglés de Wikipedia.

En un mensaje publicado en su red social X, Musk prometió una nueva versión 1.0 "10 veces mejor" que el flamante sitio, que aseguró que ya es "mejor que Wikipedia".

El objetivo de Grokipedia "es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nunca seremos perfectos, pero aun así lucharemos por ese objetivo", dijo Musk en X. Precisó que la nueva enciclopedia es de acceso libre y "sin costo", como lo es Wikipedia.

El lanzamiento de Grokipedia estaba previsto para finales de septiembre, pero el empresario lo retrasó hace una semana para "eliminar la propaganda", según él mismo dijo en otra publicación en X.

Musk, el hombre más rico del mundo, ha sido un crítico habitual de Wikipedia.

En 2024, acusó al sitio de estar "controlado por activistas de extrema izquierda" y pidió que cesaran las donaciones a la plataforma.

En agosto, afirmó que Wikipedia no puede "utilizarse como fuente definitiva", ya que "su control editorial tiene un sesgo extremadamente izquierdista".

Chatbot genera el contenido de Grokipedia

El contenido de Grokipedia es generado por el chatbot Grok, el asistente de inteligencia artificial (IA) generativa de xA, que está integrado con X.

Un artículo de Grokipedia sobre Musk indica que el jefe de Tesla y SpaceX ha "influido en el debate" público sobre varios temas, lo que le ha valido "críticas de los medios de comunicación tradicionales, que muestran una inclinación sistemática hacia la izquierda en su cobertura".

Wikipedia, creada en 2001, es una enciclopedia colaborativa gestionada por voluntarios, financiada en gran parte por donaciones, y cuyas páginas pueden ser escritas o editadas por los usuarios de internet.

Consultada por la AFP, una portavoz de la Fundación Wikimedia, a cargo del sitio, indicó el martes que "todavía está tratando de entender cómo funciona Grokipedia".

"A diferencia de proyectos más nuevos, las fortalezas de Wikipedia son claras: tiene políticas transparentes, una supervisión rigurosa de voluntarios y una sólida cultura de mejora continua", señaló Gwadamirai Majange.

Afirmó que el sitio busca informar a "miles de millones de lectores sin promover un punto de vista particular".

El nacimiento de Grokipedia fue celebrado por varias personalidades de derecha, incluido el ultranacionalista ruso Alexander Dugin, que calificó el artículo sobre él como "neutral", "objetivo" y "justo", mientras que el de Wikipedia es, según él, "totalmente sesgado y difamatorio".

Pero para Majange, el "conocimiento creado por humanos" de Wikipedia es en lo que se basan las empresas de IA para generar contenido.

"Incluso Grokipedia necesita de Wikipedia para existir", señaló la vocera de Wikipedia.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

