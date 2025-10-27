Taipéi.- La tecnológica Hon Hai (Foxconn) anunció una inversión de hasta 42 mil millones de dólares taiwaneses (mil 371 millones de dólares) para adquirir equipos con los que construir un clúster de cómputo de inteligencia artificial (IA) y un "centro de supercomputación".

En un comunicado remitido el lunes por la noche a la Bolsa de Taipéi, donde cotiza, la compañía avanzó que la inversión se llevará a cabo entre diciembre de 2025 y diciembre de 2026 utilizando fondos propios.

Foxconn explicó que la operación busca "ampliar la plataforma de servicios de computación en la nube y acelerar el desarrollo de las tres principales plataformas inteligentes del grupo".

Las acciones de la tecnológica registraban una subida del 1.01% en el parqué local a las 10:30 horas del martes (02:30 GMT).

Fundado en 1974, el grupo Foxconn es el fabricante de dispositivos electrónicos por contrato más grande del mundo, con fábricas y centros de investigación en China, India, Japón, Vietnam y Estados Unidos, entre otros países.

Al igual que otras tecnológicas, se ha visto beneficiada en los últimos meses por el optimismo sobre el futuro de la IA, convirtiéndose en uno de los principales fabricante de los servidores GB200 de la estadounidense Nvidia.

En el segundo trimestre, la firma logró ganancias de 44 mil 361 millones de dólares taiwaneses (mil 448 millones de dólares), lo que superó ampliamente los pronósticos de los analistas y constituyó un crecimiento interanual del 27%.

La compañía isleña ha convertido la fabricación de servidores para inteligencia artificial en una de sus principales prioridades y prevé que las ventas de estos equipos superen este año el billón de dólares taiwaneses (32 mil 657 millones de dólares), lo que equivaldría al 50% de su negocio total de servidores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

