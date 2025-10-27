AMD ha anunciado a través de un comunicado de prensa que cerró un acuerdo de mil millones de dólares con el Departamento de Energía de Estados Unidos para desarrollar dos supercomputadoras, Lux AI y Discovery en colaboración con Oracle y Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Ambas supercomputadoras serán instaladas en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge (ORNL) Oak Ridge, Tennessee. Aunque por el momento no hay una fecha exacta de salida, se prevé que Lux entre en funcionamiento a principios de 2026, mientras que Discovery lo hará en 2029.

"Discovery y Lux aprovecharán las tecnologías de computación de alto rendimiento e inteligencia artificial de AMD para impulsar las prioridades de investigación más importantes de Estados Unidos en ciencia, energía y medicina, demostrando así el poder de la colaboración público-privada en su máxima expresión”, aseguró Lisa Su, presidenta y directora ejecutiva de AMD en el comunicado.

AMD construirá dos supercomputadoras de IA de 1,000 MDD. Imagen: Unsplash

¿Cómo funcionarán las supercomputadoras de IA de AMD?

De acuerdo con AMD, Lux, será la primera supercomputadora de una fábrica de IA de Estados Unidos, "sentando las bases para novedosas colaboraciones públicas y privadas". El sistema podrá abordar necesidades inmediatas de ampliar el liderazgo de IA del Departamento de Energía e impulsar el progreso y la innovación en las áreas de IA, investigación energética, materiales, medicina y fabricación avanzada.

Por su parte, Discovery busca "entrenar, simular e implementar modelos de IA en sistemas nacionales que protegen los datos nacionales y la competitividad científica". La adquisición de esta supercomputadora viene de un proceso bastante competitivo pues esta promete avances a velocidad y escala aceleradas.

Esta no sería la primera vez que AMD colabora con el gobierno estadounidense en un proyecto como este, anteriormente ya habían desarrollado un plan para la creación de supercomputadoras de IA.

