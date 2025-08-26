Más Información

Sheinbaum destaca que DEA puso a García Luna al nivel de “El Chapo” y “El Mayo"; resalta cooperación entre EU y México

Exhiben casa de 12 mdp de Noroña, senador reconoce compra; "estoy pagando a crédito", dice

Salinas Pliego sobre si será candidato presidencial para 2030; “haré lo que sea necesario”, dice

¡Taylor Swift se casará!: recibe anillo de compromiso de su novio Travis Kelce

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a Fórmula 1; es presentado con Cadillac

Sheinbaum reacciona a declaración de "El Mayo" sobre sobornos a políticos y militares mexicanos; esto dijo

VIDEO: Julio César Chávez Jr. entrena en Hermosillo tras deportación de Estados Unidos; está bajo libertad condicional en México

Un millón 500 mil kilos de coca y 15 mil millones de dólares; las estrambóticas cifras que dejó la declaración de culpabilidad de “El Mayo” Zambada

Senador Néstor Camarillo renuncia al PRI; partido pierde vicepresidencia en la Mesa Directiva y se reduce a 13 senadores

UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhán, entre los galardonados

Contagios de gusano barrenador en humanos se extienden a Yucatán y Tabasco; suman cuatro entidades con casos confirmados

Se forma tormenta tropical Juliette cerca de Baja California Sur; consulta aquí qué estados se verán afectados

Moscú. Un tribunal ruso impuso este martes multas de 7 millones de rublos (unos 86 mil dólares o 74 mil euros) y 6 millones de rublos (cerca de 75 mil dólares y de 64 mil euros) a y , respectivamente, por violar las leyes locales.

Según la sentencia, citada por el canal de de los Juzgados rusos, ambas compañías fueron declaradas culpables de operar sin registrarse ante las autoridades locales ni abrir una sucursal en .

No es la primera vez que la Justicia rusa multa a Google y Wikipedia, que anteriormente recibían ese castigo por no eliminar contenidos prohibidos en este país.

No es la primera vez que la Justicia rusa multa a Google. Imagen Pixabay
Según Roskomnadzor, el regulador ruso de las comunicaciones, en la actualidad unas 600 empresas extranjeras residentes en Rusia cumplen con las exigencias de las de guardar sus datos en servidores rusos.

Las empresas o servicios que se nieguen a cumplir este requerimiento podrían correr el mismo destino de la red social , bloqueada en 2016 a solicitud de Roskomnadzor.

Recientemente, Rusia limitó además las llamadas por los servicios de mensajería instantánea Telegram y para contrarrestar el creciente número de estafas llevadas a cabo por esa vía.

