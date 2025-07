¿Remplazo de Anna Wintour? Abren vacantes en LinkedIn para ser editor en jefe de Vogue; así puedes aplicar al puesto

El pasado 26 de junio el mundo de la moda se conmocionó tras la noticia de que Anna Wintour, dejaría su puesto como editora en jefe de la revista Vogue Estados Unidos, luego de 37 años en uno de los cargos más importantes de Condé Nast.

La periodista de origen inglés de 75 años, quien también es conocida como la organizadora de la MET Gala, causó gran impacto al anunciar que dejaría su cargo en la prestigiosa revista, tras ocupar el puesto desde 1988.

Sorpresivamente, luego de unas semanas de la gran polémica, en redes sociales se viralizó que la vacante de editor en jefe de Vogue, se encuentra disponible en la plataforma LinkedIn.

Anna Wintour es la la organizadora de la MET Gala. Foto: Kiran Ridley / AFP

Abren vacantes en LinkedIn para ser editor en jefe de Vogue

Tal como lo señaló anteriormente el medio Business of Fashion, el puesto de Anna Wintour no tendrá un reemplazo, pues ella seguirá supervisando el contenido; sin embargo la vacante publicada por Condé Nast es como jefe de contenido editorial (Head of Editorial Content).

“Condé Nast busca un Jefe de Contenido Editorial para Vogue EE. UU. Si te interesa, envíanos tu currículum por correo electrónico”, se lee en el portal de LinkedIn.

Vacante para ocupar el puesto de Ana Wintour en Vogue. Foto: LinkedIn

Sin dar más detalles, la casa editorial que revolucionó el mundo de la moda, abre sus puertas a nuevos perfiles para dar un giro que refresque el contenido de Vogue para las futuras generaciones.

