Más Información

Uber consigue victoria; le dan suspensión definitiva para operar en aeropuertos

Uber consigue victoria; le dan suspensión definitiva para operar en aeropuertos

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, está detenido en Miami; es por su situación migratoria

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, está detenido en Miami; es por su situación migratoria

¿Quién es el esposo de Inés Gómez Mont, detenido en EU?; a Víctor Álvarez Puga lo acusan de "facturero"

¿Quién es el esposo de Inés Gómez Mont, detenido en EU?; a Víctor Álvarez Puga lo acusan de "facturero"

Embajador de Cuba advierte “campaña feroz” de EU contra médicos cubanos; pone en riesgo seguridad de miles de personas, dice

Embajador de Cuba advierte “campaña feroz” de EU contra médicos cubanos; pone en riesgo seguridad de miles de personas, dice

Hallan sin vida al comunicador Miguel Ángel Beltrán en Durango

Hallan sin vida al comunicador Miguel Ángel Beltrán en Durango

Pemex aminora pérdidas; pierde 61 mil 242 mdp en el tercer trimestre

Pemex aminora pérdidas; pierde 61 mil 242 mdp en el tercer trimestre

Muere hombre tras incidente con personal de seguridad en Estadio Olímpico Universitario; hay 4 presentados ante el MP

Muere hombre tras incidente con personal de seguridad en Estadio Olímpico Universitario; hay 4 presentados ante el MP

Niega Sheinbaum acuerdo con Salinas ante pago de impuestos; “sencillamente hoy pueden pagar”, dice

Niega Sheinbaum acuerdo con Salinas ante pago de impuestos; “sencillamente hoy pueden pagar”, dice

Megabloqueo de piperos en el Valle de México provoca afectaciones viales; conoce las alternativas

Megabloqueo de piperos en el Valle de México provoca afectaciones viales; conoce las alternativas

Detienen a cinco implicados en secuestro y tortura de mariachis en la CDMX

Detienen a cinco implicados en secuestro y tortura de mariachis en la CDMX

EU puede cancelar visas en cualquier momento si hay motivos: Embajada; “no es un derecho, es un privilegio”, dice

EU puede cancelar visas en cualquier momento si hay motivos: Embajada; “no es un derecho, es un privilegio”, dice

"Grupo Salinas falta a la verdad"; Nunca se firmó algún acuerdo en gobierno de AMLO: Félix Arturo Medina, exjefe del SAT

"Grupo Salinas falta a la verdad"; Nunca se firmó algún acuerdo en gobierno de AMLO: Félix Arturo Medina, exjefe del SAT

Washington. La presidenta del consejo de administración de , Robyn Denholm, advirtió a los accionistas del fabricante de automóviles que su controvertido consejero delegado, , podría abandonar la empresa si no se le concede en total un billón de dólares en acciones.

Denholm, que aprobó el histórico paquete de compensación junto con el resto del consejo de administración, señaló en una carta a los accionistas dada a conocer este lunes que la pérdida de Musk supondría la pérdida de miles de millones de dólares en capitalización bursátil.

"Sin Elon, Tesla podría perder un valor significativo, ya que nuestra compañía podría no ser valorada por ello en lo que intenta convertirse", explicó.

Lee también:

"Si no conseguimos fomentar un entorno que motive a Elon a lograr grandes cosas mediante un plan de compensación justo y basado en el rendimiento, corremos el riesgo de que renuncie a su puesto ejecutivo", añadió.

La presidenta del consejo de administración, que ha sido criticada en el pasado por su cercanía a Musk, vinculó el futuro de la compañía a la inteligencia artificial (IA) y animó a los accionistas a aprobar el paquete de compensación, aunque en ningún momento indicó su valor.

"Este es un momento crucial para que nuestra empresa se consolide como líder en inteligencia artificial, y con nuestro excepcional consejero delegado al frente, estamos perfectamente posicionados para aprovecharlo", dijo.

Tesla pide compensar a Musk por los objetivos establecidos

Los accionistas de Tesla tienen hasta la medianoche del 5 de noviembre para votar la propuesta de cara a la junta anual de accionistas que se celebrará el 6 de noviembre.

El consejo de administración que preside Denholm propone que Tesla compense a Musk por cada uno de los 12 objetivos establecidos y que, en conjunto, supondría la entrega de opciones sobre acciones valoradas en estos momentos en un billón de dólares.

Según la firma Glass Lewis, el paquete de compensación podría otorgar a Musk hasta 432 millones de nuevas acciones, por lo que el empresario podría pasar a controlar hasta 30% del accionariado de Tesla, más del doble de lo que tiene ahora.

Precisamente Glass Lewis, junto con Institutional Shareholder Services (ISS), son las dos principales firmas de asesoría de voto que han aconsejado el rechazo de la propuesta, lo que ha provocado la ira de Musk, que el pasado 22 de octubre las calificó de "terroristas corporativos".

Lee también:

Glass Lewis e ISS justifican su postura al señalar, entre otras razones, que la concesión del paquete de compensación deja sin margen de maniobra al consejo de administración porque "reduce la capacidad del consejo de ajustar de forma significativa los niveles de pago futuros".

Por su parte, Musk ha justificado su deseo de controlar al menos el 25% del accionariado de Tesla para poder controlar el "enorme ejército de robots" que la compañía creará.

"No me siento cómodo construyendo ese ejército de robots si no tengo al menos una fuerte influencia", explicó a analistas y medios de comunicación el pasado 22 de octubre.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

3l/ATLAS desconcierta tras realizar una extraña maniobra: Científico de Harvard informa que podría estar bajo control alienígena. Foto iStock / siete solar

3I/ATLAS desconcierta tras realizar una extraña maniobra: Científico de Harvard informa que podría estar bajo control alienígena

Programas del Bienestar Noviembre 2025 descubre qué apoyo económico te toca según tu edad. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Programas del Bienestar Noviembre 2025: descubre qué apoyo económico te toca según tu edad

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Visa americana de turista B1/B2: 10 consejos que podrían “asegurarte” la aprobación

Tutorial Infonavit cómo recibir 160 mil pesos para mejorar tu casa paso a paso y requisitos. Foto: Adobe / Infonavit

Tutorial Infonavit: cómo recibir 160 mil pesos para mejorar tu casa paso a paso y requisitos

Trabajar a Canadá. Foto: iStock

¡Hay trabajo para mexicanos en Canadá! Solicitan encargado de sanitización por $20,800