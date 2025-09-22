El programa nocturno de Jimmy Kimmel regresará este mismo martes al aire, en ABC News, informó la compañía Walt Disney, casi una semana después de que fuera suspendido, tras los comentarios del presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

"El miércoles pasado, tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar agravar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país", explicó Disney en un comunicado. "Es una decisión que tomamos porque consideramos que algunos de los comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles", añadió.

La compañía dijo que pasó "los últimos días manteniendo conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, hemos tomado la decisión de reanudar el programa el martes".

La cadena retiró el programa después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, amenazara con revocar las licencias de las filiales de ABC por los comentarios de Kimmel, que Carr describió en una entrevista en un podcast como "la conducta más enfermiza posible".

Kimmel, un crítico frecuente de la administración de Donald Trump, señaló en un programa tras el asesinato de Kirk que el movimiento Make America Great Again (MAGA), que impulsó a Trump a la presidencia y es su principal soporte, están "intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar ventaja política de ello".

La cadena anunció entonces la "suspensión indefinida" del programa, lo que derivó en vítores de Trump y su gobierno, y críticas de la oposición, artistas y otros conductores de televisión, que acusaron "censura".

Kirk, aliado clave de Trump, fue asesinado el pasado 10 de septiembre durante un evento en una universidad de Utah. El asesino dijo que estaba "harto del odio" que, aseguraba, promovía Kirk, un influencer conservador que se volvió famoso por sus debates "demuéstrame que estoy equivocado", donde defendía ante el público sus posturas antiaborto, antiinmigrantes, pro armas, entre otras.

