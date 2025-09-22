Más Información

“Asesinaron a nuestra juventud en México”; Petro lamenta asesinato de BKing y el DJ Regio Clown

“Asesinaron a nuestra juventud en México”; Petro lamenta asesinato de BKing y el DJ Regio Clown

Van contra Adán; presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político

Van contra Adán; presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político

Uno más; Francia reconoce Estado de Palestina en la ONU

Uno más; Francia reconoce Estado de Palestina en la ONU

Sheinbaum reacciona a nota de EL UNIVERSAL; asegura que se está poniendo orden a las concesiones de agua

Sheinbaum reacciona a nota de EL UNIVERSAL; asegura que se está poniendo orden a las concesiones de agua

Ousmane Dembélé derrota a Lamine Yamal y conquista el Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé derrota a Lamine Yamal y conquista el Balón de Oro 2025

"Que pare el genocidio"; Sheinbaum deja clara la posición de México sobre Gaza

"Que pare el genocidio"; Sheinbaum deja clara la posición de México sobre Gaza

Delfina Gómez entrega su Segundo Informe de Labores ante el Congreso del Edomex

Delfina Gómez entrega su Segundo Informe de Labores ante el Congreso del Edomex

Sheinbaum asegura que opositores siguen calumniando a AMLO por perder privilegios; "él se quedó en el corazón del pueblo", afirma

Sheinbaum asegura que opositores siguen calumniando a AMLO por perder privilegios; "él se quedó en el corazón del pueblo", afirma

Petro lanza SOS a Sheinbaum; pide ayuda para localizar a artistas colombianos desaparecidos en México

Petro lanza SOS a Sheinbaum; pide ayuda para localizar a artistas colombianos desaparecidos en México

En México, 40% de los jóvenes sin empleo: OIT

En México, 40% de los jóvenes sin empleo: OIT

Encuesta previo a informe; aprueban a Delfina Gómez 6 de cada 10 mexiquenses

Encuesta previo a informe; aprueban a Delfina Gómez 6 de cada 10 mexiquenses

Secretaría de Cultura de la CDMX paga 22 millones de pesos por conciertos de Residente y Muguruza

Secretaría de Cultura de la CDMX paga 22 millones de pesos por conciertos de Residente y Muguruza

El programa nocturno de regresará este mismo martes al aire, en ABC News, informó la compañía Walt Disney, casi una semana después de que fuera suspendido, tras los comentarios del presentador sobre el asesinato del activista conservador .

"El miércoles pasado, tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar agravar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país", explicó en un comunicado. "Es una decisión que tomamos porque consideramos que algunos de los comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles", añadió.

La compañía dijo que pasó "los últimos días manteniendo conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, hemos tomado la decisión de reanudar el programa el martes".

Lee también

La cadena retiró el programa después de que el presidente de la , Brendan Carr, amenazara con revocar las licencias de las filiales de ABC por los comentarios de Kimmel, que Carr describió en una entrevista en un podcast como "la conducta más enfermiza posible".

Kimmel, un crítico frecuente de la administración de , señaló en un programa tras el asesinato de Kirk que el movimiento (MAGA), que impulsó a Trump a la presidencia y es su principal soporte, están "intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar ventaja política de ello".

La cadena anunció entonces la "suspensión indefinida" del programa, lo que derivó en vítores de Trump y su gobierno, y críticas de la oposición, artistas y otros , que acusaron "censura".

Lee también

Kirk, aliado clave de Trump, fue asesinado el pasado 10 de septiembre durante un evento en una universidad de . El asesino dijo que estaba "harto del odio" que, aseguraba, promovía Kirk, un influencer conservador que se volvió famoso por sus debates "demuéstrame que estoy equivocado", donde defendía ante el público sus posturas antiaborto, antiinmigrantes, pro armas, entre otras.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

IMSS e ISSSTE: pensionados que recibirán PAGO sorpresa en septiembre y la fecha exacta del depósito de octubre. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: pensionados que recibirán PAGO sorpresa en septiembre y la fecha exacta del depósito de octubre

Transferencias 2025: cómo activar el MTU obligatorio desde el 1 de octubre. Foto: Canva

Transferencias 2025: cómo activar el MTU obligatorio desde el 1 de octubre

Nuevo examen de ciudadanía/ AFP

Nuevo examen de Ciudadanía de Estados Unidos: Número de preguntas, reglas, dificultad y cuándo entra en vigor

Halloween. iStock/ gorodenkoff

Inicia la mejor temporada del año: ¿Cuántos días faltan para Halloween, Thanksgiving y Navidad?

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto