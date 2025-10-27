Más Información

Niega Sheinbaum acuerdo con Salinas ante pago de impuestos; “sencillamente hoy pueden pagar”, dice

Bienestar informa que 70 mil personas ya recibieron apoyo de 20 mil pesos tras lluvias; reporta 103 mil viviendas censadas

Sheinbaum revela llamada con Trump; confirma pausa de imposición arancelaria del 1 de noviembre

Notarias de Adán y amigos, vía para negocios jugosos

Detienen a cinco implicados en secuestro y tortura de mariachis en la CDMX

"Grupo Salinas falta a la verdad"; Nunca se firmó algún acuerdo en gobierno de AMLO: Félix Arturo Medina, exjefe del SAT

Ejecutan tres cateos en Veracruz vinculados a “El Fallo”, afín al CJNG; aseguran armas, granadas y vehículos

Sheinbaum responde otra vez a críticas de Zedillo; "hay democracia y la libertad de expresión está al máximo", afirma

"Pollitos de colores", la cruel metáfora del narco para niños reclutados desde los 9 años en labores del crimen organizado

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

“Hacer canciones es un misterio”: entrevista a Juana Aguirre

"El colapso ecológico ya está en marcha": entrevista a Flavia Broffoni

La Habana. El Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba decretó este lunes la fase de "alarma" en las provincias del oriente a la espera del impacto directo del de categoría mayor este miércoles.

La Defensa Civil señala en un comunicado que están bajo esa fase las provincias del este Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Camagüey.

Mientras, las regiones centrales Ciego de Ávila y Sancti Spíritus pasaron a la fase de "".

De acuerdo con el más reciente aviso del Instituto de Meteorología (Insmet), el huracán Melissa es ya de categoría 5 (de 5) en la escala Saffir-Simpson y continúa ganando intensidad, alcanzando vientos máximos sostenidos de 260 km/h, y se mueve hacia el oeste a una velocidad de 6 km/h.

En las próximas 24 horas se prevé que el organismo ciclónico continúe su movimiento al oeste y gire al norte-nordeste y tras golpear a llegará en la madrugada del miércoles al territorio cubano por el sur de la región oriental, donde progresivamente se irán deteriorando las .

La Defensa Civil orienta además a la población a mantenerse informada sobre el desarrollo de este sistema, a través de los nacionales y los perfiles oficiales de las redes sociales, así como cumplir "disciplinadamente" con las indicaciones de las autoridades.

La "fase informativa" es la primera de cuatro que las autoridades cubanas establecen para enfrentar desastres naturales.

Le siguen las de "alerta" (cuando la presencia ciclónica se prevé en las siguientes 48 horas), "alarma" (24 horas antes) y la fase "recuperativa".

Evacuaciones y actividades suspendidas

Las autoridades cubanas han ordenado la evacuación y protección a casi 650 mil personas en las provincias orientales.

Además, el Ministerio de Educación suspendió las y el de Transportes canceló los viajes de autobuses, trenes interprovinciales y los vuelos hacia y desde Santiago de Cuba y Holguín.

El previsible azote de Melissa a Cuba tiene como antecedente más cercano a la tormenta tropical Imelda, que a finales del pasado septiembre golpeó con fuertes lluvias también a su región oriental, donde dejó dos fallecidos, varios miles de desplazados, inundaciones, deslaves, ríos desbordados y derrumbes de viviendas, entre otros daños.

Los meteorólogos cubanos han advertido que la actual temporada de ciclones en el océano Atlántico y , vigente del 1 de junio al 30 de noviembre, será "muy activa", con la posible formación de ocho huracanes.

De acuerdo con sus pronósticos, la probabilidad de que se origine e intensifique al menos un huracán en el Caribe es elevada (75%), mientras que es del 50% para que uno de procedencia atlántica penetre en el Mar Caribe y afecte a la isla.

En la de 2024 dos huracanes golpearon directamente la isla.

El primero fue Óscar, que en octubre impactó con categoría 1 también en el oriente del país, y luego, un mes más tarde, Rafael, con categoría 3, castigó el occidente cubano y provocó el colapso total del sistema eléctrico nacional.

